Audi R8 GT RWD 2023 từ 5,3 tỷ đồng- siêu xe Audi V10 cuối cùng

Audi đã công bố kế hoạch điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm của mình từ nhiều năm trước, nên hãng cần phải tìm cách "xử lý" những khối động cơ đốt trong đang còn tồn kho. Một trong những phương án khả thi nhất là đem trang bị chúng vào các mẫu xe phiên bản đặc biệt và với tiêu chí đó, Audi R8 GT RWD 2023 mới đã ra đời. Được giới hạn số lượng chỉ 333 chiếc trên phạm vi toàn thế giới, siêu xe Audi R8 GT RWD 2023 kế thừa tinh thần của phiên bản R8 GT thế hệ đầu tiên từng xuất hiện năm 2010 và sẽ được mang huy hiệu gắn số thứ tự nhằm khẳng định sự độc đáo cho người mua. Mẫu xe mới cũng sở hữu tùy chọn màu sơn xám Matte Suzuka Grey tương tự như bản GT 2010 trước đây, bên cạnh các màu mới là Tangorot Metallic và Daytona Gray Metallic. Khối động cơ xăng V10 hút khí tự nhiên với dung tích 5.2L có thể sản sinh lượng công suất lên đến 620 mã lực (456 kW), mô-men xoắn cực đại 565 Nm. Những thông số này đều đã được cải tiến, lần lượt mạnh hơn 50 và 15 đơn vị so với R8 Performance RWD. Như vậy, phiên bản R8 GT RWD 2023 chính thức trở thành mẫu xe R8 dẫn động cầu sau mạnh nhất trong lịch sử Audi. Toàn bộ lượng sức mạnh kể trên được truyền xuống 2 bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp với ly hợp ướt và đã trải qua tinh chỉnh. R8 GT RWD 2023 có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong vòng 3,4 giây, nhanh hơn R8 RWD tiêu chuẩn 0,4 giây. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt đến mức 320 km/h. Những phiên bản xe R8 RWD trước đây rất được ưa chuộng trong cộng đồng chơi drift. Thấu hiểu điều đó, nay Audi trang bị sẵn cho R8 GT RWD 2023 một nút bấm "Torque Rear Drive" ngay trên vô-lăng, có tác dụng kiểm soát độ trượt bánh sau và lượng mô-men xoắn truyền đến các bánh xe để ngay cả những "tay mơ" cũng có thể drift được dễ dàng. Audi cho biết có tới 7 mức độ kiểm soát khác nhau, từ mức cơ bản với nhiều hỗ trợ bởi các hệ thống xe cho đến tắt bớt và giảm dần để người lái tự mình điều khiển nhiều hơn. Bản xe này có điểm nhấn ở bodykit ứng dụng vật liệu sợi carbon khối lượng nhẹ, cùng nhiều thành phần khác được thay đổi như bộ mâm 20 inch mỏng nhẹ, phanh gốm, ghế thể thao... Tất cả đã giúp cân nặng của xe được giảm bớt 20 kg so với R8 tiêu chuẩn. Hệ thống treo của xe cũng được sửa đổi lại để trở nên nhẹ hơn, đồng thời cải thiện cảm giác lái. Một số thành phần bên trong phuộc được làm từ chất liệu CFRP (polymer gia cố sợi carbon), số khác lại làm từ nhôm. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu cao hơn thì Audi sẵn sàng cung cấp thêm tùy chọn lò xo giảm xóc với khả năng tùy chỉnh độ nén compression và độ hồi rebound. Bên trong nội thất, các tông màu đỏ-đen đậm chất thể thao được thể hiện xuyên suốt ở vô-lăng, táp-lô, cửa, ghế, dây an toàn... Là mẫu xe dành cho người lái nên mọi thông tin chỉ được hiển thị ở màn hình nằm sau vô-lăng, xe hoàn toàn không có thêm màn hình nào khác. Các cụm chỉnh điều hòa và hệ thống xe đều ở dạng nút vật lý truyền thống.Giá xe Audi R8 GT RWD 2023 khởi điểm từ 225.000 euro (tương đương 5,3 tỷ đồng) tại Đức. Vì số lượng xe chỉ hạn chế ở 333 chiếc nên dự kiến lượng xe về đến các đại lý ở mỗi quốc gia sẽ không nhiều. Dù vậy một số thị trường lớn như các quốc gia Tây Âu, Bắc Mỹ hay Trung Đông sẽ được ưu tiên có trước. Video: Giới thiệu siêu xe Audi R8 GT RWD 2023 đặc biệt.

