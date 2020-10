Audi Q5L Sportback 2021 tham vọng “đè bẹp” Mercedes-Benz GLC Coupe

Mới đây, Audi đã chính thức ra mắt phiên bản trục cơ sở dài của mẫu Q5 Sportback mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020. So sánh với phiên bản quốc tế, Audi Q5L Sportback 2021 mới không chỉ lớn hơn về chiều dài mà mẫu xe này còn sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại. Dự kiến, Audi Q5L Sportback 2021 sẽ bắt đầu được bán ra từ quý I năm sau. Về phần thiết kế, Audi Q5L Sportback thế hệ mới tại Trung Quốc cũng giống như phiên bản Q5 Sportback 2021 tại thị trường quốc tế với đặc điểm khác biệt lớn nhất so với phiên bản Q5 truyền thống chính tới từ phần mui phía sau được thiết kế vát xuống đuôi theo dạng SUV lai Coupe. Tuy vậy, phần mặt ca-lăng, cản trước/sau của phiên bản Q5L Sportback tại Trung Quốc đã được tinh chỉnh đôi chút so với các phiên bản Q5 Sportback quốc tế, chúng được sơn đen nhiều chi tiết như mặt ca-lăng, mâm xe, cản dưới trước/sau... để gia tăng độ khoẻ khoắn cho phần thẩm mỹ của xe. Là một phiên bản kéo dài, Audi Q5L Sportback 2021 sở hữu thông số kích thước DxRxC tương ứng 4.778 x 1.982 x 1.666 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.908 mm. Khi so với phiên bản Q5 Sportback thông thường, phiên bản L tại Trung Quốc dài hơn tới 89 mm. Audi Q5L Sportback 2021 không có quá nhiều sự khác biệt về thiết kế so với phiên bản quốc tế Về trang bị tiện nghi, Audi Q5L Sportback 2021 được tích hợp sẵn hệ thống màn hình giải trí cảm ứng 10.1 inch có kết nối điện thoại và ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống màn hình công-tơ-mét dạng LCD 12.3 inch với đa dạng về tuỳ biến hiển thị, đèn viền nội thất và đáng chú ý là hệ thống đèn pha ma trận LED của Audi, camera trước/sau, cửa sổ trời toàn cảnh... Khác với phiên bản Q5 Sportback 2021 quốc tế, phiên bản L sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 187 mã lực ở bản 40 TFSI và 220 mã lực ở bản 45 TFSI. Giá xe Audi Q5L Sportback 2021 mới hiện vẫn chưa được công bố tại Trung Quốc. Video: Chi tiết Audi Q5L Sportback 2021 mới.

