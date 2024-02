Audi Q2 2024 ra mắt nâng cấp nhẹ, giá bán từ 728 triệu đồng

Hãng xe sang Đức đã quyết định không phát triển Audi Q2 thế hệ mới nhưng phiên bản hiện tại vẫn đang được bán tại nhiều quốc gia. Mẫu crossover này đã ra mắt từ năm 2016, do đó hệ thống trang bị và tính năng trên mẫu xe này phần nào đã trở nên lạc hậu so với đối thủ. Đây là lý do khiến Audi Q2 2024 ra mắt với những nâng cấp tập trung vào mặt trang bị và công nghệ. Cụ thể, đồng hồ lái dạng analog trên Q2 bản cũ đã bị loại bỏ, thay thế bằng màn hình kỹ thuật số full HD với kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí cũng được nâng cấp từ loại 7 inch lên 8,8 inch. Hãng xe cho biết hệ thống thông tin giải trí có “độ phản hồi cao” và còn được tích hợp tính năng mở khóa từ xa, ra lệnh bằng giọng nói. Hệ thống phím bấm trên cụm điều khiển trung tâm được giản lược hóa, thay thế vào đó là một ngăn chứa đồ cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ an toàn trên mẫu crossover này cũng được nâng cấp nhẹ với tính cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đỗ xe phía sau và nhận dạng biển báo giao thông. Về trang bị vận hành, Audi Q2 2024 vẫn giữ nguyên 3 tùy chọn động cơ như cũ, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh 1.0L công suất 114 mã lực, động cơ 4 xi-lanh 1.5L công suất 148 mã lực và động cơ TDI 2.0L với công suất 148 mã lực. Xe sẽ có mặt tại các đại lý ở Đức từ nửa đầu năm nay, mức giá xe Audi Q2 2024 khởi điểm là 28.600 euro (tương đương 728 triệu VNĐ), cao hơn đôi chút so với con số 28.150 euro (716 triệu VNĐ) của đời 2023. Video: Chi tiết Audi Q2 2024 nâng cấp mới.

