Audi E-tron S và E-tron S Sportback 2021 chạy 360 km/lần sạc

Trong khi mẫu xe đối trọng Mercedes EQC hiện tại chỉ có duy nhất một phiên bản 400 4Matic thì Audi đã công bố thêm phiên bản E-tron S để mở rộng thêm tùy chọn cho khách hàng của mình. Được định vị là phiên bản có hiệu năng cao nhất dòng xe Audi E-tron và E-tron S 2021 sẽ được cung cấp dưới dạng một phiên bản tiêu chuẩn và một biến thể S Sportback. Cả 2 phiên bản này sẽ trang bị cấu hình 3 động cơ điện. Trong đó, 2 động cơ điện sẽ đặt ở trục sau và động cơ điện còn lại được đặt ở trục trước. Tổng công suất sinh ra đạt mức 496 mã lực và momen xoắn cực đại 973 Nm, mạnh hơn phiên bản E-tron 55 Quattro công suất 355 mã lực/561 Nm và khiến cho Mercedes EQC phải kiêng dè (402 mã lực và 765 Nm momen xoắn tối đa). Theo Audi, momen xoắn cực đại này chỉ đạt được khi xe ở trạng thái tăng tốc trong 8 giây. Ngoài ra, chiếc SUV Audi chạy điện có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây trước khi chạm ngưỡng 209km/h. Bộ 3 động cơ điện được cung cấp năng lượng nhờ một pin điện áp cao, có tổng công suất 95 kWh, trong đó có thể sử dụng 91% (86 kWh). Điều này đảm bảo một phạm vi di chuyển lên đến 359km (bằng TP. Hồ Chí Minh đi Buôn Mê Thuột) với E-tron S và 363km với E-tron S Sportback. Số liệu được kiểm chứng dựa trên chu trình tiêu chuẩn Châu Âu WLTP. Nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành, khi chạy ở chế độ lái bình thường, chỉ có 2 động cơ phía sau làm việc. Động cơ điện còn lại chỉ vận hành khi người lái chuyển sang chế độ hiệu suất cao hơn hoặc trước khi lực bám của xe bị phá vỡ. Mỗi động cơ điện phía sau gửi momen xoắn trực tiếp đến các bánh xe tương ứng thông qua hộp số 1 cấp. Đồng nghĩa với việc xe không sử dụng bộ vi sai cơ học. So với các mẫu e-tron tiêu chuẩn, e-tron S và e-tron S Sportback có độ lệch phía sau rõ rệt hơn và thậm chí còn có khả năng thực hiện các cú drift. Để làm được vậy, hệ thống cân bằng điện tử ESC phải chuyển về chế độ Sport và hệ thống điều khiển lái Audi Drive Select phải ở chế độ Dynamic. Phiên bản E-tron S còn trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng, có khả năng nâng hạ thân xe ở mức 76mm. E-tron S 2021 trang bị tiêu chuẩn mâm xe 21 inch hoặc mâm 22 inch tùy chọn. Tùy chọn khác bao gồm sơn màu cam kèm logo e-tron. Những thay đổi khác so với những phiên bản SUV e-tron thông thường bao gồm thân xe rộng hơn 50 mm (2 in) với vòm bánh xe rộng hơn, cản trước mạnh mẽ hơn với viền bạc, lưới tản nhiệt Singleframe độc đáo với huy hiệu S, bộ khuếch tán phía sau lớn, ốp gương nhôm thương hiệu, và đèn pha Digital Matrix LED tùy chọn. Nội thất được hoàn thiện với màu tối và trang bị ghế thể thao bọc da Fine Nappa được dập nổi logo của S, trang trí bằng màu nhôm xước hoặc carbon, cũng như gói đèn nội thất, đèn viền. Audi E-tron S 2021 sử dụng 2 màn hình cảm ứng kỹ thuật số MMI lớn trang bị hệ thống thông tin giải trí và điều hướng MMI, công nghệ buồng lái ảo Audi, hiển thị kính lái,...Giá xe Audi E-tron S 2021 tại Anh bắt đầu từ 107.770 USD (2 tỷ 500 triệu) cho Audi e-tron S và 88.700 109.870 USD (2 tỷ 550 triệu) cho e-tron S Sportback. Đặt hàng được dự kiến bắt đầu từ mùa hè này. Video: Audi E-tron S Sportback 2021 chạy điện mới.

