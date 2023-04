Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster chào hàng đại gia Đông Nam Á

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023, Aston Martin đã mang đến dàn xe rất chất lượng với 2 con át chủ bài chính là DBX 707, 1 trong 2 xe SUV nhanh nhất thế giới và xe còn lại là Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster mui trần, phiên bản Aston Martin Vantage F1 Edition đang có mặt trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Chiếc siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster có mặt trong triển lãm BIMS 2023 ở Thái Lan không phải xe trưng bày và nhiều khả năng sẽ bàn giao cho đại gia nào đó ở nước này, lý do nằm ở việc xe có tay lái nghịch, trong khi đa phần các xe tạm nhập tái xuất ở Thái để trưng bày đều có tay lái thuận. Hiện chưa rõ mức giá xe Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster ở Thái Lan. Việc các đại gia Thái Lan đã có chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster đầu tiên cũng khiến không ít người yêu xe trong nước rất tò mò muốn biết liệu chủ nhân của Aston Martin Vantage F1 Edition độc nhất Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có chốt đơn luôn bản mui trần để làm 1 cặp xe Aston Martin Vantage F1 Edition trưng bày. So với bản coupe, Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster có sự khác biệt rõ nhất qua thiết kế mui xe là kiểu mui mềm, mất hơn 15 giây để đóng hoặc hạ mui, việc này đã làm cho khoang động cơ của xe phải thiết kế lại, vì chừa chỗ trống để làm khoang chứa mui. Trong khi bản Coupe, Aston Martin Vantage F1 Edition có mái nhà bằng carbon và khoảng trống để đồ nhiều hơn. Ngoài sự khác biệt trên, Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe và Roadster không có gì thay đổi nhiều, khách đặt mua xe có 3 màu chính là xanh Racing Green, đen Jet Black và trắng Lunar White, xe trưng bày tại BIMS 2023 cùng với xe Aston Martin Vantage F1 Edition của ông Vũ có màu xanh Racing Green. Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít cũng do bộ phận hiệu suất cao của Mercedes-AMG sản xuất nhưng đã được tinh chỉnh lại nhằm giúp xe có công suất tối đa 528 mã lực nhưng tiếc rằng mô-men xoắn cực đại vẫn là 685 Nm. Hộp số tự động 8 cấp khi lắp trên xe Vantage F1 Edition của nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam cũng đã được các kỹ sư Aston Martin điều chỉnh để giúp thời gian sang số nhanh hơn bản tiêu chuẩn, nhờ đó, Aston Martin Vantage F1 Edition mui trần chỉ mất thời gian 3,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, chậm hơn 0,2 giây so với bản coupe nhưng tốc độ tối đa của xe chỉ là 306 km/h thay vì 313 km/h như xe Aston Martin Vantage F1 Edition của "Qua" Vũ. Video: Xem chi tiết siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster.

