Aston Martin DBS hơn 35 tỷ tại Việt Nam, "chát" hơn siêu xe Ferrari F8

Trong dải sản phẩm của Aston Martin đang cung cấp ra thị trường, DBS có thể xem là sự khác biệt của phần lớn mẫu xe còn lại tập trung vào phân khúc xe thể thao tốc độ, xe thể thao sang trọng hay SUV hạng sang cỡ lớn. Nhiều người còn không tiết lời khi cho rằng Aston Martin DBS Superleggera mới thuộc phân khúc siêu xe. Tại Việt Nam, nếu như có khách hàng nào muốn mua siêu xe Aston Martin DBS Superleggera 2022 hẳn phải rất chịu chơi và am hiểu vì giá bán mẫu xe này được đại lý chính hãng ấn định ở con số 35,8 tỷ đồng, dư sức mua cùng lúc Aston Martin Vantage V8 và Aston Martin DB11 V8 hoặc lựa chọn mua 1 cặp Aston Martin Vantage V8 và Aston Martin DBX cũng tỏ ra rất thú vị. Mức giá xe Aston Martin DBS hơn 35 tỷ đồng để khách hàng Việt có thể trải nghiệm nhưng chưa bao gồm biển số, tính luôn chi phí lăn bánh, con số này gần 39 tỷ đồng, mức giá này đủ để khách hàng lựa chọn chơi các dòng siêu xe như Ferrari F8 Spider hay Lamborghini Huracan STO mà còn có thể tiết kiệm được vài tỷ đồng. Lý do siêu xe Aston Martin DBS Superleggera có giá bán đột biến so với các sản phẩm Aston Martin còn lại ở Việt Nam nằm ở khối động cơ V12, dung tích 5.2 lít của xe luôn nằm trong số những trái tim bị áp thuế cao nhất tại nước ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, giá xe Aston Martin DBS Superleggera 2022 tại Việt Nam đang đắt nhất thế giới. Nói về "trái tim" của Aston Martin DBS Superleggera 2022, đây là khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 5.2 lít huyền thoại của hãng xe Anh quốc, nó sẽ tạo ra công suất tối đa lên đến 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp do ZF mới phát triển. Động cơ cho phép siêu xe Aston Martin DBS Superleggera tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 3,4 giây, từ 0-160 km/h trong 6,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Siêu xe Aston Martin DBS Superleggera 2022 không chỉ là phiên bản hiệu suất cao của DB11 mà còn là mẫu xe thay thế cho dòng xe Vanquish S đình đám. Ngoài ra, Aston Martin DBS Superleggera 2022 còn đóng vai trò hồi sinh cả 2 thương hiệu DBS và Superleggera của hãng siêu xe Anh quốc. Hiện vẫn chưa có một chiếc xe Aston Martin DBS Superleggera 2022 nào về nước trong khi đó, trên thế giới, hãng xe Anh quốc đã cho ra mắt nhiều biến thể của dòng xe này từ tiêu chuẩn, DBS Superleggera Concorde Edition chỉ có 10 chiếc trên thế giới, Aston Martin DBS GT Zagato và DB4 GT Zagato sẽ được bán theo cặp với giá tương đương 179 tỷ đồng, có số lượng giới hạn là 19 cặp trên toàn thế giới, chỉ có đúng 50 chiếc Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition được xuất xưởng. Aston Martin DBS 59, phiên bản siêu đặc biệt nhằm vinh danh chiếc xe đua huyền thoại DBR1 vô địch giải đua 24 Hours of Le Mans 1959 đã chính thức lên dây chuyền lắp ráp với chỉ 24 chiếc được sản xuất trên thế giới hay Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition chỉ có 100 xe trên toàn thế giới Nếu cảm thấy phiên bản 007 Edition này quen thuộc, thật ra, cặp đôi xe Aston Martin 007 Edition còn có Aston Martin Vantage 007 Edition ra mắt và hiện đã có 1 chiếc được mang về nước theo đơn đặt hàng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng chưa rõ doanh nhân này có thích thú làm thêm đơn hàng để siêu xe Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition về garage cho trọn bộ xe 007 Edition hay chưa. Video: Giới thiệu ston Martin DBS Superleggera V12.

