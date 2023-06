Apple AirTag "ngon bổ rẻ" có thể đề phòng kẻ gian lấy cắp ôtô

Vào cuối tháng 4 vừa qua, chính quyền New York đã phát hơn 500 chiếc Apple AirTag miễn phí cho người dân. Đây là một thiết bị định vị nhỏ gọn, có thể giấu kín trong xe, xem như một thiết bị theo dấu nếu lỡ xe ôtô bị đánh cắp. AirTag này có thể kết nối với các thiết bị Apple như iPhone, iPad, MacBook để định vị và theo dõi quá trình di chuyển. Từ đó người dùng có lần theo dấu vết của xe. Tuy nhiên, sử dụng thiết bị định vị này cũng có mặt hại. Bởi ở Canada từng có vụ việc tên trộm dùng AirTag để theo dõi và lấy cắp xe. Hoặc nhiều người cũng gắn thiết bị này lên xe để theo dõi vị trí, nhưng không phải lúc nào thiết bị cũng hoạt động chính xác. Hiện tại, chính quyền New York mới chỉ phát AirTag cho người dân tại những khu vực nóng, thường xuyên bị mất trộm ôtô. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng đang phát động các tổ chức ủng hộ, gây quỹ nhằm mua thêm các thiết bị để ngăn chặn, trấn áp tội phạm, tránh bị chúng tấn công. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến những vụ trộm cắp ôtô ngày càng nhiều là do những thử thách trên Tiktok. Trên mạng xã hội này có nhiều video thách thức người dân dùng một sợi dây sạc USB để lấy cắp xe Hyundai và Kia. Theo cơ quan công an, chỉ tính riêng trong tháng 12/2022 đã có đến 104 xe Hyundai và 99 xe Kia bị mất cắp. Con số tăng vọt so với những tháng trước đó. Điều đáng nói là chính xe tuần tra của cảnh sát tại thành phố New York cũng từng bị trộm lấy cắp và chúng đã sử dụng đến 12 tiếng trước khi bị phát hiện. Video: Dùng Apple Airtag tìm xe mất trộm có được không?

