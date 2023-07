AITO M5 - ôtô đầu tiên của hãng điện thoại Huawei từ 839 triệu đồng

Vào ngày 2/7/2023 vừa qua, Aito, 1 thương hiệu xe ôtô do Huawei hậu thuẫn đã tiết lộ phiên bản nâng cấp nhẹ của Aito M5 2023 nâng cấp chỉ sau 1 năm ra mắt, động thái này cho thấy, hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc đã nhìn thấy 1 số chi tiết chưa thực sự thuận lợi cho khách hàng nên ngay lập tức tung ra thị trường bản "chắp vá". Chiếc xe ôtô đầu tiên của Huawei, phiên bản nâng cấp Aito M5 2023 có giá bán trước bắt đầu từ 259.800 nhân dân tệ, khoảng 35.800 đô la (tương đương 839 triệu đồng) cho mẫu dẫn động cầu sau và 279.800 nhân dân tệ, hay 38.500 đô la (tương đương 903 triệu đồng) cho mẫu dẫn động bốn bánh. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8/2023. Aito M5 2023 được nâng cấp về ngoại hình, nội thất và cấu hình sức mạnh so với M5 hiện tại. Phiên bản tiêu chuẩn của Aito M5 2023 có 6 màu ngoại thất và được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 được hỗ trợ bởi 3 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 5 camera, để thực hiện phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đỗ xe từ xa, và kiểm soát hành trình thích ứng. Aito cũng tuyên bố rằng chiếc xe mới đạt tiêu chuẩn với Huawei DATS (Hệ thống mô-men xoắn thích ứng động) để kiểm soát sự rung lắc theo chiều ngang và dọc của thân xe thông qua mô-men xoắn phân bổ. Về ngoại hình, mặt trước có cụm đèn pha LED thấu kính kép, logo thương hiệu Aito ở đuôi xe có thể phát sáng, bên hông có tay nắm cửa dạng bật. Hệ số cản trên AITO M5 của Huawei giảm từ 0,32Cd xuống 0,29Cd. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép 20 inch mới với kẹp phanh màu đỏ. Ngoài ra, camera lùi hiện có chức năng tự làm sạch, có thể tự động loại bỏ bùn, bụi và các tạp chất khác. Bên trong nội thất, xe sử dụng một buồng lái đơn giản với bảng điều khiển và màn hình điều khiển trung tâm nổi, so sánh với Aito M5 hiện tại, màn hình đồng hồ có kích thước 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm là 15,6 inch. Hệ điều hành chắc chắn là Huawei Harmony OS 3.0.Bảng điều khiển trung tâm được nâng cấp với 2 hộc để cốc và 2 đế sạc không dây dành cho điện thoại. Hệ thống âm thanh đến từ Huawei Sound. Ngoài ra, hành khách ở hàng ghế sau có thể sử dụng máy tính bảng treo ở mặt sau của hàng ghế trước. Giao diện Huawei MagLink TM cho phép liên kết nhiều thiết bị và chia sẻ nội dung bên trong ôtô. Ví dụ, cha hoặc mẹ ngồi ở hàng ghế đầu có thể kiểm soát nội dung của máy tính bảng mà trẻ xem trên máy tính bảng còn lại. Được xây dựng dựa trên nền tảng Huawei DriveONE ePowertrain, AIito M5 Standard Edition được trang bị hệ thống hybrid bao gồm động cơ hybrid 1.5T và động cơ điện. Hệ dẫn động bốn bánh cho công suất 489 mã lực và 675 Nm, đồng thời xe chỉ mất 4,4 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h. Hệ dẫn động cầu sau cho công suất 268 mã lực và 360 Nm, mất 7,1 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h. Dung lượng bộ pin của AITO M5 2023 là 40 kWh, mang lại cho nó phạm vi hành trình CLTC là 260 km. Phạm vi hành trình toàn diện của CLTC có thể đạt tới 1.455 km với bình xăng đầy và pin sạc đầy. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe 4,87 lít/100km. Video: Chi tiết SUV AITO M5 2023 nâng cấp của thương hiệu Huawei.

Vào ngày 2/7/2023 vừa qua, Aito, 1 thương hiệu xe ôtô do Huawei hậu thuẫn đã tiết lộ phiên bản nâng cấp nhẹ của Aito M5 2023 nâng cấp chỉ sau 1 năm ra mắt, động thái này cho thấy, hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc đã nhìn thấy 1 số chi tiết chưa thực sự thuận lợi cho khách hàng nên ngay lập tức tung ra thị trường bản "chắp vá". Chiếc xe ôtô đầu tiên của Huawei, phiên bản nâng cấp Aito M5 2023 có giá bán trước bắt đầu từ 259.800 nhân dân tệ, khoảng 35.800 đô la (tương đương 839 triệu đồng) cho mẫu dẫn động cầu sau và 279.800 nhân dân tệ, hay 38.500 đô la (tương đương 903 triệu đồng) cho mẫu dẫn động bốn bánh. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8/2023. Aito M5 2023 được nâng cấp về ngoại hình, nội thất và cấu hình sức mạnh so với M5 hiện tại. Phiên bản tiêu chuẩn của Aito M5 2023 có 6 màu ngoại thất và được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 được hỗ trợ bởi 3 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 5 camera, để thực hiện phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đỗ xe từ xa, và kiểm soát hành trình thích ứng. Aito cũng tuyên bố rằng chiếc xe mới đạt tiêu chuẩn với Huawei DATS (Hệ thống mô-men xoắn thích ứng động) để kiểm soát sự rung lắc theo chiều ngang và dọc của thân xe thông qua mô-men xoắn phân bổ. Về ngoại hình, mặt trước có cụm đèn pha LED thấu kính kép, logo thương hiệu Aito ở đuôi xe có thể phát sáng, bên hông có tay nắm cửa dạng bật. Hệ số cản trên AITO M5 của Huawei giảm từ 0,32Cd xuống 0,29Cd. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép 20 inch mới với kẹp phanh màu đỏ. Ngoài ra, camera lùi hiện có chức năng tự làm sạch, có thể tự động loại bỏ bùn, bụi và các tạp chất khác. Bên trong nội thất, xe sử dụng một buồng lái đơn giản với bảng điều khiển và màn hình điều khiển trung tâm nổi, so sánh với Aito M5 hiện tại, màn hình đồng hồ có kích thước 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm là 15,6 inch. Hệ điều hành chắc chắn là Huawei Harmony OS 3.0.Bảng điều khiển trung tâm được nâng cấp với 2 hộc để cốc và 2 đế sạc không dây dành cho điện thoại. Hệ thống âm thanh đến từ Huawei Sound. Ngoài ra, hành khách ở hàng ghế sau có thể sử dụng máy tính bảng treo ở mặt sau của hàng ghế trước. Giao diện Huawei MagLink TM cho phép liên kết nhiều thiết bị và chia sẻ nội dung bên trong ôtô. Ví dụ, cha hoặc mẹ ngồi ở hàng ghế đầu có thể kiểm soát nội dung của máy tính bảng mà trẻ xem trên máy tính bảng còn lại. Được xây dựng dựa trên nền tảng Huawei DriveONE ePowertrain, AIito M5 Standard Edition được trang bị hệ thống hybrid bao gồm động cơ hybrid 1.5T và động cơ điện. Hệ dẫn động bốn bánh cho công suất 489 mã lực và 675 Nm, đồng thời xe chỉ mất 4,4 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h. Hệ dẫn động cầu sau cho công suất 268 mã lực và 360 Nm, mất 7,1 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h. Dung lượng bộ pin của AITO M5 2023 là 40 kWh, mang lại cho nó phạm vi hành trình CLTC là 260 km. Phạm vi hành trình toàn diện của CLTC có thể đạt tới 1.455 km với bình xăng đầy và pin sạc đầy. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe 4,87 lít/100km. Video: Chi tiết SUV AITO M5 2023 nâng cấp của thương hiệu Huawei.