Loạt xe ôtô Nhật Bản hàng hiếm được săn đón khắp thế giới

Đầu tiên trông số những chiếc xe ôtô Nhật Bản hàng hiếm chính là Honda NSX Type R, đây là phiên bản hiệu năng cao của thế hệ NSX đầu tiên với 483 chiếc được ra lò Bản Type R hướng đến việc vận hành ở trường đua nên được gia cố hệ thống treo và thanh giằng, đồng thời các trang bị không cần thiết được loại bỏ giúp xe nhẹ hơn 120 kg so với những chiếc Honda NSX thông thường. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng V6 3.2L mạnh 276 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 5 giây, tốt hơn 0,5 giây so với bản tiêu chuẩn.

Trong ảnh là chiếc xe đua đường phố TRD 3000GT từ Toyota Supra - dòng xe thể thao danh tiếng của Toyota. Được hoàn thiện bởi bộ phận xe đua TRD của Toyota, 3000GT được sản xuất 35 chiếc vào năm 1994. Xe với hàng loạt nâng cấp dành cho xe đua như hỗ hút khí trên nắp ca-pô, bộ bodykit khi động học, thân xe được gia cố bằng khung sắt trong cabin... Động cơ I6 3.0L cung cấp cho TRD 3000GT công suất 328 mã lực cùng mô-men xoắn 43Nm, vận tốc tối đa lên đến 290 km/h. Nissan Skyline GT-R Nismo Z-Tune được ra đời nhằm đánh dấu việc dòng xe huyền thoại Skyline GT-R dừng sản xuất vào năm 2002. Hãng xe Nhật Bản đã mua lại những model R34 GT-R V Spec chạy lướt để thực hiện dự án này và có chưa đến 20 chiếc Nismo Z-Tune được ra đời. Những nâng cấp gồm có thân xe sợi carbon, bodykit mới, hệ thống treo cứng vững hơn hay phanh Brembo. Động cơ V6 2.8L được cải thiện sức mạnh lên đến 493 mã lực và có giới hạn vòng tua đạt 9.000 vòng/phút. Việc Mazda Roadster RS chỉ được bán tại Nhật Bản vào năm 2015 khiến những người hâm mộ xe thể thao Mazda trên thế giới cảm thấy tiếc nuối. Phiên bản RS của Mazda Roadster (tên gọi trong nước của MX-5 Miata) được nâng cấp trang bị để vừa thoải mái khi đi phố vừa linh hoạt trên trường đua. Ngoài ra, mẫu xe mui trần này có tiện nghi cao cấp hơn bản tiêu chuẩn. Mazda Roadster RS trang bị động cơ 1.5L mạnh 129 mã lực cùng hộp số sàn 6 cấp. Năm 2017, có 450 chiếc Subaru WRX STI S208 Special Edition được bán ra tại Nhật Bản. Phiên bản đặc biệt của Subaru WRX STI gây chú ý khi động cơ boxer 2.0L được tinh chỉnh cho công suất lên đến 324 mã lực. Đi cùng đó là hệ thống treo Bilstein hiệu năng cao, hệ thống trợ lực lái nhanh nhạy hơn và tính năng kiểm soát mô-men xoắn. Biến thể S208 Special Edition còn được trang bị phần mui và cánh lướt gió làm từ sợi carbon, mâm xe 19 inch và nội thất mang phong cách xe đua. Toàn bộ 300 chiếc Honda Civic FD2 Type R Mugen RR đã được bán sạch chỉ trong 10 phút vào năm 2007. Sức hút của mẫu Honda Civic này đến từ gói phụ kiện nội ngoại thất của Mugen bao gồm bộ mâm 18 inch, ốp cản trước/sau, ghế ngồi kiểu xe đua... Bên cạnh đó, thân xe còn được nâng cấp sợi carbon và hợp kim nhôm để giảm trọng lượng. Động cơ I4 2.0L trở nên mạnh hơn với thông số công suất 237 mã lực. Xe wagon hiệu năng cao vốn không phổ biến tại Nhật Bản, vì vậy Nissan Stagea Autech 260RS trở thành "của hiếm" bởi sự đặc biệt của mình. Được xây dựng từ Nissan R33 GT-R, Stagea Autech 260RS sở hữu sức mạnh từ động cơ I6 2.6L mạnh 276 mã lực. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nissan sản xuất Stagea Autech 260RS trong giai đoạn 1996-2001 với doanh số trung bình khoảng 340 chiếc mỗi năm. Ferrari J50 là mẫu xe minh chứng cho việc không chỉ có các thương hiệu Nhật Bản sản xuất xe JDM. Ra mắt năm 2016 để kỷ niệm nửa thế kỷ Ferrari có mặt tại xứ xở Mặt Trời mọc, J50 được sản xuất giới hạn 10 chiếc với giá bán 3,6 triệu USD. Phát triển từ mẫu siêu xe Ferrari 488 Spider, J50 có đôi chút thay đổi về mặt thiết kế với lưới tản nhiệt mở rộng hơn và đèn pha sắc sảo. So với 488 Spider, Ferrari J50 có thông số tốt hơn khi động cơ V8 3.9L tăng áp kép sản sinh đến 690 mã lực. Video: Top xe JDM đình đám tại Nhật Bản.

