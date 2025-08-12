Hà Nội

Xã hội

Ô tô đâm vào đám đông khiến 1 cháu nhỏ tử vong, nhiều người bị thương

Tài xế ô tô đang lùi trong khu vực nhà văn hoá thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, bị mất lái khiến nhiều người thương vong.

Gia Đạt

Ngày 12/8, thông tin từ UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu bé khác bị thương.

capture-4756.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/8, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã tổ chức văn nghệ, nhiều người dân cùng các cháu nhỏ ra xem chương trình ca nhạc.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lùi vào trong sân nhà văn hoá trúng đám đông đang xem ca nhạc khiến 7 cháu nhỏ bị thương, 1 cháu bé khoảng 6 tuổi tử vong.

Cũng theo UBND xã Phong Dụ Thượng, hiện 7 cháu nhỏ bị thương đã được đưa ra trung tâm y tế để điều trị, cảnh sát đang làm việc với tài xế ô tô. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Nguồn: ĐTHĐT.
