Xã hội

Xe máy va chạm xe đầu kéo trên quốc lộ 1A, 2 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL 1A đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 10h20 ngày 7/8, anh D.M.G (SN 2005, trú tại 9 Nguyễn Trãi, xã Hoàn Lão, Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 73AF-090.37 phía sau chở chị P.T.T.N (SN 2005, trú tại 162 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải, Đà Nẵng) lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

z6882673788928faa846a1f31109a56498530410d6026a-17545500773762057737652.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 875+200 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) thì xảy ra va chạm với xe tải chở hàng BKS 98H-076.41 kéo rơ-moóc BKS 98RM-034.56 do anh Võ Văn Hoàng Sơn (SN 1985, trú tại xã Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều.

Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, anh G. xây xát, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Huế nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
