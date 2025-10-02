Hà Nội

'Nữ thần DJ' Jenny Yến dịu dàng trong sắc đỏ truyền thống đón Trung Thu

Gác lại phong cách thời thượng, nóng bỏng thường thấy trên sàn diễn, nữ DJ Jenny Yến hóa thân thành một nàng thơ phương Đông đầy bí ẩn và cuốn hút.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, DJ Jenny Yến gây bất ngờ với hình ảnh mới lạ, mang đậm nét cổ điển và duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Thay vì phong cách sôi động thường thấy trên sàn diễn, cô nàng khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ rực rỡ, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, tạo nên một sự kết hợp độc đáo và thu hút. (Ảnh: FBNV)
Bộ trang phục nổi bật với áo yếm cách tân, được thêu họa tiết chim công tinh xảo trên nền vải lấp lánh, khoe khéo vòng eo thon gọn với chiếc khuyên rốn nhỏ nhắn. (Ảnh: FBNV)
Phần chân váy xòe bồng bềnh, xếp tầng lớp tạo sự thướt tha, quý phái. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh là các phụ kiện mang đậm chất truyền thống. Trong bức ảnh, Jenny Yến đội chiếc nón quai thao được trang trí tua rua đỏ rực, tóc được cài bằng trâm gỗ. (Ảnh: FBNV)
Những phụ kiện này không chỉ tôn lên vẻ đẹp của trang phục mà còn gợi nhắc đến hình ảnh quen thuộc của văn hóa Á Đông, đặc biệt là trong không khí của các lễ hội truyền thống như Tết Trung thu. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc vàng óng được tạo kiểu duyên dáng, kết hợp cùng trang sức ngọc trai và kiểu trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt sắc nét và bờ môi trầm ấm, tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa mang nét hoài cổ. (Ảnh: FBNV)
Yêu cầu thành công Thử lại mà không sử dụng ứng dụng DJ Jenny Yến, tên thật là Nguyễn Thị Phi Yến, là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, nổi tiếng với vai trò là một nữ DJ xinh đẹp của làng nhạc EDM Việt. (Ảnh: FBNV)
Sự nổi tiếng của cô không chỉ đến từ công việc DJ mà còn nhờ vào ngoại hình thu hút và sự năng nổ trên mạng xã hội, đặc biệt là với vai trò là một TikToker, thu hút sự quan tâm lớn từ giới trẻ. (Ảnh: FBNV)
Jenny Yến được biết đến với hình tượng nữ tính, gợi cảm. Cô nàng thường xuyên lựa chọn những thiết kế táo bạo, cắt xẻ tinh tế nhằm tôn lên triệt để vóc dáng quyến rũ, đặc biệt là vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể "đồng hồ cát" đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
