Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ tài xế Trung Quốc 'triệu view' nhờ nội dung bảo dưỡng ôtô

Cộng đồng trẻ

Nữ tài xế Trung Quốc 'triệu view' nhờ nội dung bảo dưỡng ôtô

Nữ tài xế Trung Quốc Chequan Xiaoqiao thu hút sự quan tâm với các nội dung như bảo dưỡng hay khắc phục lỗi ôtô.

Thiên Anh
Chequan Xiaoqiao là một trong những influencer nổi bật ở lĩnh vực ôtô tại Trung Quốc. Trên các tài khoản chính thức, cô tự mô tả bản thân là “một tài xế đáng tin cậy”.
Chequan Xiaoqiao là một trong những influencer nổi bật ở lĩnh vực ôtô tại Trung Quốc. Trên các tài khoản chính thức, cô tự mô tả bản thân là “một tài xế đáng tin cậy”.
Đúng như dòng mô tả, nữ tài xế này xây dựng hình tượng uy tín, am hiểu về xe hơi, luôn xuất hiện với trang phục như nhân viên bảo dưỡng hãng xe, gia tăng niềm tin từ phía công chúng.
Đúng như dòng mô tả, nữ tài xế này xây dựng hình tượng uy tín, am hiểu về xe hơi, luôn xuất hiện với trang phục như nhân viên bảo dưỡng hãng xe, gia tăng niềm tin từ phía công chúng.
Chequan Xiaoqiao sở hữu 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram, 2,97 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 3,8 triệu người quan tâm trên TikTok.
Chequan Xiaoqiao sở hữu 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram, 2,97 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 3,8 triệu người quan tâm trên TikTok.
Các video của Chequan Xiaoqiao đều sử dụng tiếng Anh, cho thấy mục đích hướng đến người xem quốc tế.
Các video của Chequan Xiaoqiao đều sử dụng tiếng Anh, cho thấy mục đích hướng đến người xem quốc tế.
Một số clip nổi bật của Chequan Xiaoqiao thu về hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với nội dung này.
Một số clip nổi bật của Chequan Xiaoqiao thu về hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với nội dung này.
Trên thực tế, nội dung mà cô chia sẻ đều được đánh giá là hữu ích, giải đáp được nhiều thắc mắc của các tài xế ôtô.
Trên thực tế, nội dung mà cô chia sẻ đều được đánh giá là hữu ích, giải đáp được nhiều thắc mắc của các tài xế ôtô.
Chequan Xiaoqiao chia sẻ mẹo bảo dưỡng, phương pháp xử lý sự cố và khám phá các tính năng ẩn của xe hơi.
Chequan Xiaoqiao chia sẻ mẹo bảo dưỡng, phương pháp xử lý sự cố và khám phá các tính năng ẩn của xe hơi.
Những nội dung mang tính chất “ngách” này của Chequan Xiaoqiao được đánh giá cao, nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa thị trường sáng tạo nội dung tương đối bão hoà hiện nay.
Những nội dung mang tính chất “ngách” này của Chequan Xiaoqiao được đánh giá cao, nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa thị trường sáng tạo nội dung tương đối bão hoà hiện nay.
Bên cạnh khả năng cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích, Chequan Xiaoqiao còn được quan tâm nhờ vẻ ngoài khả ái, năng lượng tích cực và phong cách nói chuyện tự nhiên, dí dỏm. T
Bên cạnh khả năng cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích, Chequan Xiaoqiao còn được quan tâm nhờ vẻ ngoài khả ái, năng lượng tích cực và phong cách nói chuyện tự nhiên, dí dỏm. T
rong các video, cô luôn xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, gọn gàng, cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện sự trẻ trung, năng động.
rong các video, cô luôn xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, gọn gàng, cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện sự trẻ trung, năng động.
Thiên Anh
#Nữ tài xế Trung Quốc #Nội dung bảo dưỡng ôtô #Nội dung sửa chữa ôtô #Nội dung xe hơi thu hút #Chủ đề xe hơi và sửa chữa #nữ tài xế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT