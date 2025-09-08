Hà Nội

Chân dung nữ YouTuber gây bão với clip nói về 'nàng thơ' Thạch Trang

Cộng đồng trẻ

YouTuber Yo Bae thu hút sự chú ý khi đăng tải video dài hơn 48 phút với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức".

Thiên Anh
Ngày 6/9, YouTuber Yo Bae (tên thật: Hải Anh) thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải video dài hơn 48 phút với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức".
Trong video dài 48 phút, Hải Anh phân tích những lần Thạch Trang gây ồn ào, tranh cãi trên mạng xã hội
Ở mỗi vụ việc, Hải Anh đều đưa ra những phân tích của bản thân kèm bằng chứng thu thập được. Chỉ sau một ngày, video này đã nhận được hơn 300.000 lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Theo tìm hiểu của PV, Hải Anh hiện là một du học sinh tại Đức, có 8.5 IELTS, sở hữu kênh YouTube có tên Yo Bae với 366.000 người đăng ký.
Ngoài video về học tiếng Anh, Hải Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống ở Đức, các chuyến du lịch hay khám phá ẩm thực.
Nữ du học sinh kiêm Youtuber này nổi tiếng là người thẳng thắn, có tư duy logic và phản biện tốt.
Năm 2023, Hải Anh gây bàn luận khi chia sẻ video nói về chủ đề tình dục, cụ thể là trả lời những thắc mắc từ người theo dõi, trong đó có nhiều câu hỏi nhạy cảm.
Cũng vì video trên, Hải Anh bị một số dân mạng tấn công, đặc biệt là admin một fanpage Facebook chuyên chia sẻ nội dung bảo thủ, hạ thấp phụ nữ.
Hải Anh cũng không ngần ngại thực hiện video đáp trả người đả kích nội dung của mình và hút gần 800.000 lượt xem.
Trên các tài khoản mạng xã hội như Instagram (49.000 người theo dõi) hay Facebook (4.600 người theo dõi), cô không đăng tải quá thường xuyên, thi thoảng chia sẻ các video mới hay cập nhật hình ảnh đi chơi. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
