Xã hội

Nữ sinh viên bất ngờ khi được cảnh sát giao thông liên lạc

Đang hết sức lo lắng vì đánh mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng… nữ sinh viên vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi từ… CSGT

Đăng Lê

Chiều nay 14/8, chị Trần Nguyễn Như Ý (21 tuổi, quê xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vui mừng cho biết vừa nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng từ Trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08- Phòng CSGT Công an TP HCM).

nu-sinh-vien.jpg
Nữ sinh viên vui mừng nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng từ Trạm CSGT Đa Phước.

“Thật sự tôi không nghĩ rằng các anh CSGT với bao bộn bề công việc, nhưng lại quan tâm đến bất cứ việc gì dân cần như sự việc của tôi. Khi tôi đang rất lo lắng với bao việc liên quan vì mất hết giấy tờ quan trọng và đang sắp xếp về quê làm lại thì các anh CSGT đã nhanh chóng tìm cách liên lạc để trao trả lại cho tôi”, chị Như Ý xúc động bày tỏ.

Trước đó chiều 13/8, trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 50, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, Thiếu tá Phan Thành Nghĩa - cán bộ Trạm CSGT Đa Phước phát hiện một chiếc ví bị rơi ven đường, bên trong có 300.000đ tiền mặt, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, đăng ký xe máy và một số thẻ rút tiền ngân hàng.

Ngay sau đó, Thiếu tá Nghĩa đã báo cáo Ban Chỉ huy Trạm để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh người đánh rơi tài sản.

Đến 19h30 cùng ngày, qua công tác xác minh, xác định chủ nhân chiếc ví là chị Trần Nguyễn Như Ý nên CSGT đã gọi điện báo chị Ý đến nhận lại toàn bộ tài sản.

Tại trụ sở Công an, chị Như Ý cho biết hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP HCM. Trên đường đi học về, chị sơ ý làm rơi chiếc ví và toàn bộ giấy tờ vào chiều cùng ngày.

Chị Như Ý rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến Thiếu tá Nghĩa và Ban Chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng giúp đỡ Nhân dân.

Xã hội

Không chấp hành hiệu lệnh, người đi xe máy tông vào CSGT Lâm Đồng

Bị ra hiệu lệnh dừng vì chạy quá tốc độ, người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá CSGT tỉnh Lâm Đồng, gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra vụ người đi xe máy tông gãy chân trung tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội liên tiếp bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý trên đường

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 11/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi lưu thông trên đường.

anh-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Bắc Ninh căng mình xử lý vi phạm, dân viết tâm thư cảm ơn

Nhiều người dân có mặt tại điểm xử lý vi phạm của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đêm muộn đã đồng lòng ký vào một bức thư, cảm ơn các cán bộ chiến sĩ.

Ngày 1/8/2025, khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Bắc Ninh đang căng mình thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), thì tại điểm tiếp dân số 384 đường Xương Giang (phường Bắc Giang), một bức thư viết tay xuất hiện, gây xúc động.

c7d832cd-9379-4cfe-853d-59542a1465eb.jpg
Ngoài giời hành chính, nhưng lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn căng mình làm việc giải quyết nhanh gọn, văn minh và đúng pháp luật mọi thủ tục vi phạm giao thông.
Xem chi tiết

