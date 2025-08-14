Nữ sinh viên bất ngờ khi được cảnh sát giao thông liên lạc

Đang hết sức lo lắng vì đánh mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng… nữ sinh viên vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi từ… CSGT

Chiều nay 14/8, chị Trần Nguyễn Như Ý (21 tuổi, quê xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vui mừng cho biết vừa nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng từ Trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08- Phòng CSGT Công an TP HCM).

Nữ sinh viên vui mừng nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng từ Trạm CSGT Đa Phước.

“Thật sự tôi không nghĩ rằng các anh CSGT với bao bộn bề công việc, nhưng lại quan tâm đến bất cứ việc gì dân cần như sự việc của tôi. Khi tôi đang rất lo lắng với bao việc liên quan vì mất hết giấy tờ quan trọng và đang sắp xếp về quê làm lại thì các anh CSGT đã nhanh chóng tìm cách liên lạc để trao trả lại cho tôi”, chị Như Ý xúc động bày tỏ.

Trước đó chiều 13/8, trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 50, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, Thiếu tá Phan Thành Nghĩa - cán bộ Trạm CSGT Đa Phước phát hiện một chiếc ví bị rơi ven đường, bên trong có 300.000đ tiền mặt, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, đăng ký xe máy và một số thẻ rút tiền ngân hàng.

Ngay sau đó, Thiếu tá Nghĩa đã báo cáo Ban Chỉ huy Trạm để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh người đánh rơi tài sản.

Đến 19h30 cùng ngày, qua công tác xác minh, xác định chủ nhân chiếc ví là chị Trần Nguyễn Như Ý nên CSGT đã gọi điện báo chị Ý đến nhận lại toàn bộ tài sản.

Tại trụ sở Công an, chị Như Ý cho biết hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP HCM. Trên đường đi học về, chị sơ ý làm rơi chiếc ví và toàn bộ giấy tờ vào chiều cùng ngày.

Chị Như Ý rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến Thiếu tá Nghĩa và Ban Chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng giúp đỡ Nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân: