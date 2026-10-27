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Xã hội

Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong trong nhà tắm chưa rõ nguyên nhân

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.K. (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Đắk Lắk), hiện là sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn.

Hà Ngọc Chính

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh viên theo học tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Thông tin ban đầu, do không thể liên lạc được với chị K. suốt từ buổi sáng, khoảng 22h ngày 26/10, một người bạn ở cùng dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển (phường Quy Nhơn Nam) đã đến phòng trọ để kiểm tra tình hình. Tại đây, người bạn hoảng hốt phát hiện chị K. nằm bất động trong nhà vệ sinh, khu vực nhà tắm.

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Hiện trường nơi sinh viên K. tử vong, Ảnh H.CNạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, cơ quan y tế xác định chị K. đã tử vong trước đó, trên người có dấu hiệu tiếp xúc với chất lỏng.

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xứ lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn xem video: Dũng cảm cứu người đuối nước. Nguồn VTV1
tin sản xuất
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