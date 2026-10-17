Tạm giữ đối tượng đánh nam sinh ở trường học dẫn đến tử vong

Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.

Ngày 17/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, ở phường Nguyễn Đại Năng) để điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, đánh nhau dẫn đến một nam sinh lớp 11 tử vong.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, cơ sở Nam Đồng

Thông tin ban đầu, vào lúc 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng, TP Hải Phòng nhận được thông tin về việc trước đó tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 xảy ra sự việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn (đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1) và nhóm học sinh Lớp 11, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1.

Lực lượng Công an phường đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc, xác định cháu N.C.H (SN 2010, thường trú thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) là học sinh lớp 11 Trường cao đẳng Hàng hải bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Công an phường đã kết hợp với nhà trường và gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, nam sinh này đã tử vong tối 15/10.

Sự việc sau đó được báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh vụ việc trên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, nơi cư trú TDP Minh Hoà, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn là người đánh gây thương tích cho cháu N.C.H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh có liên quan.

Trước đó, ngày 16/10, trao đổi với báo chí, đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 (trụ sở ở Hải Phòng) cho biết, Công an phường Nam Đồng đang phối hợp với các lực lượng liên ngành điều tra, làm rõ vụ nam sinh H.C.H. nghi bị hành hung dẫn đến tử vong.

H.C.H. là học viên hệ cao đẳng 9+, chương trình liên thông giữa THPT và giáo dục nghề nghiệp, tại cơ sở 2 của trường trên phố Tân Lập, phường Nam Đồng, khu vực Hải Dương cũ.

Theo nhà trường, vụ việc xảy ra vào trưa 14/10 tại cơ sở này. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Nam Đồng và các lực lượng liên ngành đưa nam sinh đi cấp cứu. Ngày 15/10, thông tin về vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, cho biết nam sinh bị một nhóm bạn hành hung, gây chấn thương nặng và tử vong sau đó.

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