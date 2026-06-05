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Xã hội

Nữ sinh Gia Lai tử vong do sét đánh khi chăn bò trong kỳ nghỉ hè

Một nữ sinh Gia Lai bị sét đánh khi trông coi bò trong mưa dông, nhấn mạnh tầm quan trọng của cảnh giác thời tiết nguy hiểm.

Hà Ngọc Chính

Ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ nữ sinh đi chăn bò thuê trong kỳ nghỉ hè không may bị sét đánh tử vong vào chiều 4/6

Thời điểm xảy ra sự việc khi em L. đang trông coi bò thì khu vực này bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét. Trong lúc đang tìm nơi trú ẩn, em L. bị sét đánh trúng. Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng em L. đã tử vong thương tâm.

Gia đình em L thuộc diện khó khăn nên ngoài thời gian học, em thường xuyên đi chăn bò thuê để phụ giúp cha mẹ. Bản thân em L. đã hoàn thành chương trình lớp 8, để vào lớp 9 khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

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Trời mưa dông, sấm sét rất nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

UBND xã Chư Pưh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những trận mưa dông đầu mùa thường kèm theo sấm sét. Khi có mưa và sấm sét, cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc; không tụ tập thành nhóm đông người; không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại…

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm viếng chia sẻ mất với gia đình em L.

Mời bạn đọc xem video: Sơ cứu cho người bị sét đánh. Nguồn VTV
#sét đánh #Gia Lai #nữ sinh #chăn bò #mưa dông #tai nạn

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