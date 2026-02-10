Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội bắt đối tượng truy nã dưới vỏ bọc nhân viên quán karaoke

Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong quán karaoke tại Quảng Ninh, giả danh nhân viên.

Gia Đạt

Ngày 10/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bắt đối tượng truy nã Phan Thị Lệ (SN 1988; thường trú tại: xã Bằng Luân, tỉnh phú Thọ).

30.png
Đối tượng Phan Thị Lệ và Quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, ngày 5/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Lệ về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phan Thị Lệ. Qua công tác nắm tình hình, Cụm địa bàn số 6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin đối tượng đang lẩn trốn trong một quán Karaoke trên địa bàn xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh dưới vỏ bọc là nhân viên. Ngày 7/2/2026, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
