Nữ phi công biến mất không dấu vết khi bay xong một vòng quanh thế giới

Ngày 2/7/1937, Amelia Earhart cất cánh trên Thái Bình Dương và biến mất cùng chiếc máy bay trước khi kịp hoàn thành giấc mơ.

Amelia Earhart đã là một huyền thoại hàng không trước khi thực hiện chuyến bay cuối cùng. Năm 1932, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay một mình, không dừng và liên tục qua Đại Tây Dương. Năm 1937, bà quyết định thực hiện một hành trình còn tham vọng hơn: bay vòng quanh thế giới theo đường gần xích đạo, với nhà hàng hải Fred Noonan đồng hành.

Ảnh: nationalgeographic

Ngày 1/6, Earhart khởi hành từ Oakland, California, về phía đông. Sau khi vượt qua hàng chục nghìn kilomet, hai người tới Lae, New Guinea ngày 29/6. Họ đã bay khoảng 35.400 km, chỉ còn khoảng 11.000 km nữa để hoàn tất hành trình. Nhưng chặng tiếp theo mới là thử thách đáng sợ nhất: bay 4.113 km trên Thái Bình Dương tới đảo Howland, một mảnh đất nhỏ bé dài khoảng 3 km và rộng chưa đầy 2 km.

Ảnh: abc

Sáng 2/7, chiếc Lockheed Electra cất cánh từ Lae. Tàu tuần duyên Mỹ Itasca đã chờ sẵn ngoài khơi Howland để dẫn đường và cung cấp nhiên liệu. Nhưng liên lạc giữa máy bay và con tàu gặp vấn đề. Earhart phát đi nhiều tín hiệu vô tuyến, trong khi Itasca không thể thiết lập được liên lạc hai chiều ổn định.

Khoảng 8h43 sáng, Earhart truyền đi một trong những thông điệp cuối cùng: họ đang ở trên một đường định vị và “đang chạy theo hướng bắc và nam”. Sau đó, tín hiệu im bặt. Earhart và Noonan không bao giờ nhìn thấy Howland. Một chiến dịch tìm kiếm khổng lồ bằng tàu và máy bay được triển khai, nhưng không tìm thấy dấu vết chắc chắn nào. Ngày 19/7/1937, họ chính thức được tuyên bố mất tích trên biển.

Ảnh: storage.googleapis

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Giả thuyết được giới nghiên cứu hàng không xem là hợp lý nhất là Electra đã không tìm được Howland, sau đó hết nhiên liệu và rơi xuống Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, sự biến mất bí ẩn đã tạo ra vô số giả thuyết khác, từ sai số định vị, trục trặc vô tuyến cho tới việc máy bay hạ cánh xuống một đảo san hô xa xôi.

Điều khiến câu chuyện của Earhart vẫn hấp dẫn sau gần một thế kỷ chính là khoảng trống cuối cùng ấy. Chúng ta biết nơi bà xuất phát, biết tuyến đường, biết những tín hiệu cuối cùng và biết chiếc máy bay cần tìm đến đâu. Nhưng giữa tất cả những dữ kiện đó vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất: điểm kết thúc.

Và vì thế, chuyến bay cuối cùng của Amelia Earhart vẫn giống như một câu hỏi được viết giữa đại dương – một câu hỏi mà lịch sử hàng không đến nay vẫn chưa thể trả lời hoàn toàn.