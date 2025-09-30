Nữ nghệ sĩ xiếc bị đứt dây bảo hộ, rơi xuống đất khi đang biểu diễn

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sơ cứu và đưa nữ diễn viên ra ngoài bằng cáng, sức khỏe hiện có vẻ đáng lo ngại vì chấn thương nghiêm trọng.

VTC News cho biết, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nghệ sĩ nhào lộn Aliane Dias rơi xuống sân khấu trong lúc biểu diễn tại rạp xiếc Circo Robatiny ở Miracema, bang Rio de Janeiro (Brazil), tối 13/9.

Theo Jam Press, diễn viên Dias đang thực hiện màn treo người lơ lửng trên không bằng tóc, một tiết mục mạo hiểm thì bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống. Trong video, cô mặc váy hồng, xoay tròn trên không trung trước khi lao thẳng xuống sàn với tiếng động mạnh, khiến khán giả hét lên hoảng loạn.

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sơ cứu và đưa Dias ra ngoài bằng cáng.

Ngày 14/9, rạp xiếc Circo Robatiny nơi Dias làm việc thông báo cô đã "được giải cứu nhanh chóng" và được đưa đi "chăm sóc kịp thời và hiệu quả". Đơn vị này cũng đổ lỗi cho nữ nghệ sĩ trong vụ việc thay vì cho rằng đó là lỗi thiết bị.

“Trong tiết mục này, nghệ sĩ treo người bằng tóc với một dây cáp thép, và cô ấy tự liên kết nó theo đúng quy trình. Lý do thực sự vẫn chưa rõ, chúng tôi đang chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn để biết thêm chi tiết", Circo Robatiny cho biết.

Bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng, đoàn xiếc vẫn tiếp tục biểu diễn vào tối hôm sau theo đúng lịch trình.

Hiện tình trạng sức khỏe của Aliane Dias chưa được công bố