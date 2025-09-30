Hà Nội

Video

Nữ nghệ sĩ xiếc bị đứt dây bảo hộ, rơi xuống đất khi đang biểu diễn

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sơ cứu và đưa nữ diễn viên ra ngoài bằng cáng, sức khỏe hiện có vẻ đáng lo ngại vì chấn thương nghiêm trọng.

Trường Hân t/h

VTC News cho biết, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nghệ sĩ nhào lộn Aliane Dias rơi xuống sân khấu trong lúc biểu diễn tại rạp xiếc Circo Robatiny ở Miracema, bang Rio de Janeiro (Brazil), tối 13/9.

Theo Jam Press, diễn viên Dias đang thực hiện màn treo người lơ lửng trên không bằng tóc, một tiết mục mạo hiểm thì bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống. Trong video, cô mặc váy hồng, xoay tròn trên không trung trước khi lao thẳng xuống sàn với tiếng động mạnh, khiến khán giả hét lên hoảng loạn.

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sơ cứu và đưa Dias ra ngoài bằng cáng.

Ngày 14/9, rạp xiếc Circo Robatiny nơi Dias làm việc thông báo cô đã "được giải cứu nhanh chóng" và được đưa đi "chăm sóc kịp thời và hiệu quả". Đơn vị này cũng đổ lỗi cho nữ nghệ sĩ trong vụ việc thay vì cho rằng đó là lỗi thiết bị.

“Trong tiết mục này, nghệ sĩ treo người bằng tóc với một dây cáp thép, và cô ấy tự liên kết nó theo đúng quy trình. Lý do thực sự vẫn chưa rõ, chúng tôi đang chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn để biết thêm chi tiết", Circo Robatiny cho biết.

Bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng, đoàn xiếc vẫn tiếp tục biểu diễn vào tối hôm sau theo đúng lịch trình.

Hiện tình trạng sức khỏe của Aliane Dias chưa được công bố

Video

Cáp treo bị đứt giữa không trung, nhiều du khách bị rơi xuống thương vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên núi Elbrus – ngọn núi cao nhất của Nga – khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 

Vào ngày 12/9, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra trên sườn núi Elbrus, thuộc Cộng hòa Kabardino-Balkaria, Bắc Caucasus, khi cáp treo chở 37 người bất ngờ bị đứt. Những chiếc ghế treo rơi xuống những vách đá bên dưới, khiến ba người tử vong tại hiện trường và chín người khác bị thương phải nhập viện.

Video hiện trường tai nạn
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một phụ nữ 39 tuổi gãy cột sống do thang máy rơi

Đang trong thang máy, bất ngờ thang đứt cáp rơi tự do khiến một phụ nữ 39 tuổi ở Tây Ninh bị gãy cột sống và hai gót chân.

Một phụ nữ 39 tuổi, sống tại Tây Ninh vừa gặp tai nạn nghiêm trọng khi buồng thang máy bất ngờ rơi tự do từ độ cao khoảng 4 mét do sự cố đứt cáp. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng chấn thương nặng vùng ngực, thắt lưng và cả hai gót chân.

Kết quả chụp MSCT cho thấy, bệnh nhân bị gãy đốt sống L1 (type C), gãy mỏm ngang L1 bên phải, L2 bên trái và gãy hai xương gót. Đây là dạng chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt chi dưới, rối loạn vận động và đại tiểu tiện nếu không xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

Video

Cáp treo rơi từ độ cao hàng trăm mét, 4 người thiệt mạng

Vụ tai nạn cáp treo xảy ra mới đây ở khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Monte Faito, cách Naples khoảng 45km về phía Đông Nam, khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Vào ngày 17/4, thảm kịch đã ập đến khu du lịch Monte Faito, đỉnh núi nằm cách Naples (Ý) khoảng 45 km về phía Đông Nam, khi một cáp treo bất ngờ rơi xuống đất. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, 4 nạn nhân thiệt mạng được xác định là du khách nước ngoài. Một người khác bị thương nặng đã được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện Ospedale del Mare (Naples).

Cáp treo rơi từ độ cao hàng trăm mét, 4 người thiệt mạng

Xem chi tiết

