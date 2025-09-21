Cáp treo bị đứt giữa không trung, nhiều du khách bị rơi xuống thương vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên núi Elbrus – ngọn núi cao nhất của Nga – khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Vào ngày 12/9, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra trên sườn núi Elbrus, thuộc Cộng hòa Kabardino-Balkaria, Bắc Caucasus, khi cáp treo chở 37 người bất ngờ bị đứt. Những chiếc ghế treo rơi xuống những vách đá bên dưới, khiến ba người tử vong tại hiện trường và chín người khác bị thương phải nhập viện.

Video hiện trường tai nạn

25 du khách khác may mắn thoát nạn nhưng lại bị mắc kẹt trên núi trong tình trạng không có ba lô hay quần áo ấm, buộc phải qua đêm trong những nơi trú ẩn tạm bợ giữa thời tiết lạnh giá. Họ đã để lại đồ đạc trong cabin khi xảy ra tai nạn.

Tuyến cáp treo này, do công ty MKD Elbrus vận hành, là giai đoạn cuối cùng của một tuyến cáp được xây dựng từ thời Liên Xô. Nó phục vụ đưa du khách và người leo núi lên khu vực trại căn cứ ở độ cao khoảng 3.699 mét so với mực nước biển. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan phụ trách điều tra các tội phạm nghiêm trọng, đã vào cuộc điều tra về vi phạm an toàn sau vụ tai nạn chết người này. Giám đốc điều hành và kỹ thuật viên trưởng của MKD Elbrus đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Hiện chưa rõ họ có bị buộc tội gì hay không.

Điều đáng nói, công tác bảo trì đang được tiến hành trên tuyến cáp treo này vào thời điểm xảy ra tai nạn và việc di chuyển bằng cáp treo đã bị cấm. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Cộng hòa Kabardino-Balkaria cho biết họ nhận được tin báo về vụ tai nạn vào lúc 15h30 theo giờ Moscow. Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết: "Tuyến cáp treo đang được bảo trì định kỳ từ ngày 3 đến 24/9 để chuẩn bị cho mùa đông".

Được xây dựng từ những năm 1970, tuyến cáp treo này hiện đang được các chuyên gia kiểm tra kỹ lưỡng. Các phòng kỹ thuật tại các trạm cáp treo đã bị niêm phong và dịch vụ đã bị tạm dừng sau vụ tai nạn. Sự việc này xảy ra chỉ một tháng sau khi một vụ tai nạn cáp treo khác diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Nalchik, cũng thuộc vùng Kabardino-Balkaria, khiến bốn người rơi xuống hồ và sáu người khác rơi xuống đất. Vụ tai nạn này khiến 12 người bị thương, rất may không có trường hợp tử vong nào.

Nguồn: Daily Mail