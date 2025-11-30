Hà Nội

Nữ MC Esports Mai Dora khoe nhan sắc miễn chê trong loạt ảnh mới

Cộng đồng trẻ

Nữ MC Esports Mai Dora khoe nhan sắc miễn chê trong loạt ảnh mới

Vẫn trung thành với phong cách gợi cảm nhưng tinh tế, Mai Dora chứng minh sức hút “không phải dạng vừa” khi mỗi khung hình đều khiến người xem khó rời mắt.

Thiên Anh
Mai Dora (Trương Vũ Quỳnh Mai) – nữ MC Esports nổi tiếng của làng Liên Quân Mobile và LMHT Việt Nam – vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới đầy cuốn hút. Vẫn trung thành với phong cách gợi cảm nhưng tinh tế, Mai Dora một lần nữa chứng minh sức hút “không phải dạng vừa” của mình khi mỗi khung hình đều khiến người xem khó rời mắt.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mai Dora xuất hiện với outfit trắng gồm áo croptop cúp ngực và chân váy ngắn, tôn trọn đường cong cơ thể.
Vẻ đẹp của Mai Dora nổi bật nhờ khuôn mặt thanh tú với sống mũi thon cao, đôi môi đầy đặn gợi cảm và ánh mắt sắc nét rất đặc trưng. Bên cạnh đó, làn da trắng mịn, căng bóng dưới ánh đèn, càng làm nổi bật vẻ trẻ trung.
Trong từng khung hình, Mai Dora đều toát lên thần thái tự tin, cuốn hút và có chút “lạnh lùng” đặc trưng.
Khi thì tươi tắn, lúc tinh nghịch nháy mắt, khi lại trầm lắng dựa vào tường gạch – mỗi biểu cảm đều tạo nên sức hút rất riêng của Mai Dora và khó lẫn với bất kỳ gương mặt nào trong giới Esports.
Outfit trắng ôm dáng giúp Mai Dora khoe trọn lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Những chi tiết như dây buộc vai, vòng cổ mảnh và vòng tay ngọc tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp tổng thể càng thêm sang và hài hoà.
Phong cách make-up tông nude – hồng tự nhiên giúp tôn lên vẻ mềm mại của Mai Dora, đồng thời giữ lại nét sắc sảo vốn là thương hiệu của nữ MC.
Vài năm trở lại đây, Mai Dora là một trong những gương mặt nổi bật nhất của ngành Esports Việt Nam. Cô liên tục góp mặt tại như các giải đấu lớn của Liên Quân Mobile, một số sự kiện LMHT và Valorant, các chương trình giao lưu – talkshow cùng tuyển thủ.
Sự dẫn dắt duyên dáng, giọng nói cuốn hút cùng sự am hiểu chuyên môn giúp cô trở thành “nữ thần Esports” trong mắt nhiều người hâm mộ.
Ngoài công việc MC, Mai Dora còn hoạt động mạnh trên mạng xã hội, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm lựa chọn làm KOL.
