Mai Dora hớp hồn fan với loạt ảnh diện váy trễ nải dạo phố

Cộng đồng trẻ

Mới đây, Mai Dora đã khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi tung ra bộ ảnh dạo phố đêm với trang phục vô cùng cuốn hút.

Trầm Phương
Mai Dora, nữ MC, streamer tài sắc vẹn toàn, luôn là cái tên giữ được sức nóng trong cộng đồng Esports Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ nổi bật với lối dẫn dắt chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn vững vàng, cô nàng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang cực kỳ quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, nữ MC hớp hồn fan với vẻ ngoài mong manh nhưng không kém phần gợi cảm, khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc đầm dài màu trắng tinh khôi, có thiết kế dáng yếm thanh lịch và cổ áo trễ nải, khoe khéo bờ vai trần mảnh mai và vòng một đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Chiếc đầm có phần thân trên ôm sát cơ thể với chi tiết xếp ly nhẹ ở ngực, giúp tôn lên trọn vẹn đường cong "chuẩn không cần chỉnh" của nữ MC. Phần chân váy xòe nhẹ nhàng, bồng bềnh với chất liệu voan hoặc lụa mỏng tạo cảm giác bay bổng, lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù trang phục màu trắng tối giản, nhưng chi tiết cổ yếm và dáng trễ nải chính là "chìa khóa" giúp Mai Dora toát lên vẻ quyến rũ mê người. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh chụp tại khu vực gara với ánh sáng vàng ấm áp đã làm nổi bật làn da trắng mịn màng và mái tóc đen dài bồng bềnh của Mai Dora. (Ảnh: IGNV)
Với thần thái cuốn hút, biểu cảm đa dạng từ dịu dàng, trầm tư đến tươi tắn, tự tin, cô nàng đã chinh phục hoàn toàn ánh nhìn của người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù ở bất cứ vai trò nào, từ MC cá tính trên sân khấu cho đến một tín đồ thời trang dạo phố, Mai Dora luôn biết cách làm mới mình và gây ấn tượng mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
#Mai Dora #MC #streamer #thời trang #dạo phố #váy trễ nải

