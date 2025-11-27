Hà Nội

'Nữ MC nóng bỏng nhất làng game' Mai Dora bất ngờ tiết lộ có khối u ở ngực

Cộng đồng trẻ

'Nữ MC nóng bỏng nhất làng game' Mai Dora bất ngờ tiết lộ có khối u ở ngực

Tiết lộ mình có 3 khối u lành tính ở ngực, 'nữ MC nóng bỏng nhất làng game' Mai Dora khiến người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, quan tâm.

Trầm Phương
Mai Dora (tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai), nữ MC, streamer nổi tiếng và được mệnh danh là một trong những MC nóng bỏng nhất làng game Việt, vừa chia sẻ thông tin gây lo lắng về sức khỏe cá nhân. Sự việc được chính Mai Dora chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong bài đăng, Mai Dora cho biết cô đã đi siêu âm ở Bệnh viện Vạn Hạnh và được chẩn đoán có 2 khối u lành tính ở ngực. Bác sĩ khuyên cô nên theo dõi định kỳ trong vòng 3-6 tháng, không cần can thiệp.
Tuy nhiên, do lo lắng, Mai Dora đã quyết định đến Bệnh viện FV để chụp MRI (cộng hưởng từ) ngực nhằm có kết quả rõ ràng và chính xác hơn. Kết quả từ MRI cho thấy cô có tổng cộng 3 khối u lành tính (Fibroadenomas - BIRADS 2) ở ngực phải. (Ảnh: FBNV)
Mai Dora trấn an người hâm mộ rằng các khối u này là lành tính và cô chỉ cần theo dõi, không cần can thiệp phẫu thuật ở thời điểm hiện tại. "U lành tính thường xuất hiện ở phụ nữ 15 tuổi trở lên, và cần theo dõi sát sao tái khám định kỳ để đề phòng trừ nguy cơ phát triển thành ác tính, các bạn nữ nên chú ý và khám tổng quát thường xuyên nhaaa," nữ MC chia sẻ.(Ảnh: FBNV)
Trong bài đăng sau đó, Mai Dora cũng tranh thủ đập tan những tin đồn và lời bàn tán về vòng 1 của mình. Cô chia sẻ thẳng thắn về kết quả MRI để chứng minh rằng vòng 1 của mình là tự nhiên do di truyền chứ không phải do "bơm" như nhiều người đồn đoán.
Tuy nhiên, cô cũng không ngại ngần thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ ở bộ phận khác: "Với mình có mua cái đầu mũi nha, ủng hộ các chị em thấy mình muốn đẹp lên thì cứ mạnh dạn". (Ảnh: FBNV)
Dưới bài đăng của nữ MC, người hâm mộ đang gửi lời động viên và chúc Mai Dora giữ gìn sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự thẳng thắn và lạc quan của cô. (Ảnh: FBNV)
Mai Dora à một trong những nữ MC nổi tiếng nhất của giải đấu LMHT chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam (VCS). (Ảnh: FBNV)
Cô nổi tiếng với phong cách dẫn dắt tự tin, duyên dáng và ngoại hình cuốn hút.(Ảnh: FBNV)
Bên cạnh là một MC, Mai Dora cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ với những bộ ảnh cosplay thành các nhân vật game đầy ấn tượng, thần thái. (Ảnh: FBNV)
