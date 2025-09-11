Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Nữ du kích' tham dự A80 ủng hộ toàn bộ tiền thưởng cho bệnh viện nhi

Cộng đồng trẻ

'Nữ du kích' tham dự A80 ủng hộ toàn bộ tiền thưởng cho bệnh viện nhi

Đồng chí Đồng An Thư, thuộc khối Nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh 2/9, đã ủng hộ toàn bộ số tiền nhận được sau A80 vào quỹ của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trầm Phương
Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Tiktok của đồng chí Đồng An Thư - tham gia khối Nữ du kích miền Nam trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trở nên viral, thu hút sự quan tâm của netizen. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Tiktok của đồng chí Đồng An Thư - tham gia khối Nữ du kích miền Nam trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trở nên viral, thu hút sự quan tâm của netizen. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Theo đó, cô nàng đã có hành động vô cùng ý nghĩa. Đồng An Thư đã dành toàn bộ số tiền mình nhận được sau A80 cho quỹ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Theo đó, cô nàng đã có hành động vô cùng ý nghĩa. Đồng An Thư đã dành toàn bộ số tiền mình nhận được sau A80 cho quỹ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Dù không rõ số tiền là bao nhiêu, tuy nhiên hành động của cô nàng nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động của cô nàng đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Dù không rõ số tiền là bao nhiêu, tuy nhiên hành động của cô nàng nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động của cô nàng đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong những bệnh viện chuyên khoa nhi hàng đầu tại TP HCM, thường xuyên tiếp nhận điều trị cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí ủng hộ từ đồng chí Đồng An Thư sẽ góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong những bệnh viện chuyên khoa nhi hàng đầu tại TP HCM, thường xuyên tiếp nhận điều trị cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí ủng hộ từ đồng chí Đồng An Thư sẽ góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi. (Ảnh: Tiktok An Thư Đồng)
Tham gia diễu binh 2/9, Đồng An Thư (SN 2000) trở thành hiện tượng mạng với biệt danh "Út Thư", nổi rần rần trên TikTok sau khi hình ảnh cô nàng được gia đình "tiếp thêm sức mạnh" với cách vô cùng đặc biệt được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Tham gia diễu binh 2/9, Đồng An Thư (SN 2000) trở thành hiện tượng mạng với biệt danh "Út Thư", nổi rần rần trên TikTok sau khi hình ảnh cô nàng được gia đình "tiếp thêm sức mạnh" với cách vô cùng đặc biệt được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Theo đó, trước thời điểm diễu binh, gia đình in ảnh và treo ảnh Thư tại quán cà phê của gia đình với dòng trạng thái vô cùng đáng yêu: "Nhà có cô Út Thư đang đi diễu binh 2/9 hẹ hẹ hẹ". (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Theo đó, trước thời điểm diễu binh, gia đình in ảnh và treo ảnh Thư tại quán cà phê của gia đình với dòng trạng thái vô cùng đáng yêu: "Nhà có cô Út Thư đang đi diễu binh 2/9 hẹ hẹ hẹ". (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Điểm giúp An Thư "nổi khắp cõi mạng" là những thành tích "càng khui" càng nể phục của cô. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Điểm giúp An Thư "nổi khắp cõi mạng" là những thành tích "càng khui" càng nể phục của cô. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Được biết, Thư từng là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận học bổng thạc sĩ 100%, du học Ý. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Được biết, Thư từng là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận học bổng thạc sĩ 100%, du học Ý. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Hiện tại Thư đang làm stylist cho các nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là chủ 2 quán cà phê tại TP HCM. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Hiện tại Thư đang làm stylist cho các nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là chủ 2 quán cà phê tại TP HCM. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Năm ngoái, cô từng được nhiều người biết đến qua bộ tranh "Việt Nam tử tế", vẽ lại những khoảnh khắc tương thân tương ái của người dân với nhau, giữa quân và dân trong đợt bão Yagi. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Năm ngoái, cô từng được nhiều người biết đến qua bộ tranh "Việt Nam tử tế", vẽ lại những khoảnh khắc tương thân tương ái của người dân với nhau, giữa quân và dân trong đợt bão Yagi. (Ảnh: Fb An Thư Đồng)
Trầm Phương
#Đồng An Thư #bệnh viện nhi #quỹ từ thiện #lễ diễu binh 2/9 #hành động đẹp #ủng hộ trẻ em

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT