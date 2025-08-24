Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bông hồng thép xinh đẹp giữa đội hình Cảnh sát đặc nhiệm của A80

Cộng đồng trẻ

Bông hồng thép xinh đẹp giữa đội hình Cảnh sát đặc nhiệm của A80

Với vẻ ngoài cuốn hút và thần thái sắc sảo, Phương Thảo nổi bật giữa đội hình nghiêm trang của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trong buổi tổng hợp luyện A80.

Trầm Phương
Trong đội hình khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến sĩ Lò Thị Phương Thảo gây ấn tượng với vẻ đẹp nghiêm nghị, sắc sảo. (Ảnh: FBNV)
Trong đội hình khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến sĩ Lò Thị Phương Thảo gây ấn tượng với vẻ đẹp nghiêm nghị, sắc sảo. (Ảnh: FBNV)
Được biết, Phương Thảo là người dân tộc Thái, quê Lào Cai (trước đây là Yên Bái), là một trong những gương mặt học viên tiêu biểu của Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: FBNV)
Được biết, Phương Thảo là người dân tộc Thái, quê Lào Cai (trước đây là Yên Bái), là một trong những gương mặt học viên tiêu biểu của Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính với sự mạnh mẽ, kỷ luật của người chiến sĩ tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính với sự mạnh mẽ, kỷ luật của người chiến sĩ tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh cô nàng trong buổi tổng hợp luyện được đăng tải trên nhiều fanpage mạng xã hội, thu về sự chú ý lớn. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh cô nàng trong buổi tổng hợp luyện được đăng tải trên nhiều fanpage mạng xã hội, thu về sự chú ý lớn. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của Lò Thị Phương Thảo đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của Lò Thị Phương Thảo đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Mạnh mẽ trong bộ quân phục, thế nhưng bên ngoài Phương Thảo là cô nàng thường xuất hiện với phong cách nữ tính, dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Mạnh mẽ trong bộ quân phục, thế nhưng bên ngoài Phương Thảo là cô nàng thường xuất hiện với phong cách nữ tính, dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Trong những hình ảnh được đăng tải lên trang cá nhân, cô nàng thường diện các trang phục nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng mảnh mai, xinh xắn. (Ảnh: FBNV)
Trong những hình ảnh được đăng tải lên trang cá nhân, cô nàng thường diện các trang phục nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng mảnh mai, xinh xắn. (Ảnh: FBNV)
Phương Thảo sở hữu nhan sắc thanh tú, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Phương Thảo sở hữu nhan sắc thanh tú, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Với vẻ đẹp rạng rỡ và sự tự tin toát ra từ ánh mắt, Lò Thị Phương Thảo đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái đang ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng vũ trang. (Ảnh: FBNV)
Với vẻ đẹp rạng rỡ và sự tự tin toát ra từ ánh mắt, Lò Thị Phương Thảo đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái đang ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng vũ trang. (Ảnh: FBNV)
Sự xuất hiện của Phương Thảo đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, đặc biệt là khi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang đến gần. (Ảnh: FBNV)
Sự xuất hiện của Phương Thảo đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, đặc biệt là khi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang đến gần. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Cảnh sát đặc nhiệm #tổng hợp luyện A80 #Bông hồng thép xinh đẹp #bông hồng thép #hot girl công an

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT