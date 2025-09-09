Hình ảnh 3 chàng quân nhân gây sốt ở A80 chung khung hình

Hà Nội

3 chàng quân nhân nổi tiếng ở A80 Long Trần - Nguyễn Hữu Cường - Đào Văn Bình mới đây khiến fan thích thú khi cùng chụp chung một khung hình.

Kết thúc hành trình A80, rất nhiều cái tên nam quân nhân đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, trong đó có 3 nam chiến sĩ nổi bật là Long Trần, Nguyễn Hữu Cường, Đào Văn Bình. Mới đây, khoảnh khắc cả 3 cùng xuất hiện trong một khung hình khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. (Ảnh: FB Long Trần)
Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp trai, phong độ và tinh thần tích cực của ba chàng quân nhân này. (Ảnh: FB Long Trần)
Chiến sĩ Long Trần (tên đầy đủ Trần Tất Long) thuộc khối Sỹ quan Phòng không - Không quân. Anh gây ấn tượng ở A80 bởi phong thái chỉn chu, nghiêm túc đầy bản lĩnh. (Ảnh: FB Long Trần)
Anh đang công tác tại Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (Hà Nội). (Ảnh: FB Long Trần)
Trước đó, trong đợt diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, anh cũng gây sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, cao ráo và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: FB Long Trần)
Thượng úy Đào Văn Bình (25 tuổi), công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân. Tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bình là khối viên khối sĩ quan Phòng không - Không quân. (Ảnh: FB Đào Văn Bình)
Đào Văn Bình được nhiều người nhận xét rằng có nét giống ca sĩ Noo Phước Thịnh. (Ảnh: FB Đào Văn Bình)
Thời gian luyện tập chuẩn bị cho A0, dù lịch trình và cường độ tập luyện cao, nhưng Bình luôn dành thời gian duy trì việc học vào mỗi buổi tối. Chàng quân quân này đã sáng tạo nên hoạt động mang tên: “Chúng ta cùng nhau đi lên”, bằng cách phát trực tiếp để học bài cùng hàng trăm người mỗi tối. (Ảnh: FB Đào Văn Bình)
Chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường (thuộc khối diễu binh Danh dự 3 Quân chủng) được nhiều người gọi vui với danh xưng "hot boy quân nhân hay cười" bởi anh chàng luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. (Ảnh: FB Nguyễn Hữu Cường)
Hữu Cường còn được nhiều bạn trẻ biết đến trên TikTok qua những video gần gũi, mang thông điệp lan tỏa năng lượng tích cực và hình ảnh người lính thân thiện trong đời thường đến dịp lễ A80. (Ảnh: FB Nguyễn Hữu Cường)
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hữu Cường góp mặt trong hàng ngũ thuộc khối Danh dự 3 Quân chủng. (Ảnh: FB Nguyễn Hữu Cường)
