Nam quân nhân có nụ cười tỏa nắng trong đội hình diễu binh A80

Cộng đồng trẻ

Nam quân nhân có nụ cười tỏa nắng trong đội hình diễu binh A80

Sở hữu nụ cười tỏa nắng, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng từ những khoảnh khắc đi diễu binh đến trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Những ngày qua, ngoài không khí hân hoan, náo nức khắp mọi phố phường trước thềm 2/9 thì hình ảnh những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành được rất nhiều người quan tâm. (Ảnh: FBNV)
Trong số đó, hình ảnh một nam quân nhân sở hữu nụ cười tỏa nắng viral khắp mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Chàng quân nhân đó là Nguyễn Hữu Cường, anh đi trong đội hình thuộc khối Danh dự 3 Quân chủng. (Ảnh: FBNV)
Hành trình A80 với những ngày tập luyện dưới nắng khiến làn da của chàng quân nhân rám nắng, đen đi nhiều. Thế nhưng nụ cười tươi rói của anh chàng chính là điểm nhấn thu hút những người dân xem diễu binh. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ gắn bó với màu xanh áo lính, Hữu Cường còn mang hình ảnh người bộ đội gần gũi, lạc quan đến cộng đồng qua những video trên TikTok. (Ảnh: FBNV)
Anh chàng sở hữu kênh TikTok “Lại là Cường đây” với gần 500.000 lượt theo dõi, khoảng 14,7 triệu lượt thích.(Ảnh: FBNV)
Hữu Cường được mọi người yêu mến bởi năng lượng tích cực, tính cách hài hước, chân thành trong những video đăng tải. (Ảnh: FBNV)
Qua những video ngắn, Hữu Cường muốn lan tỏa hình ảnh người lính không chỉ gắn liền với kỷ luật, nghiêm túc mà còn vui vẻ, hòa đồng và gần gũi. (Ảnh: FBNV)
Hữu Cường mang đến những khoảnh khắc chân thực, giản dị của người lính qua các đoạn clip đời thường, từ nụ cười, câu chuyện nhỏ hay những phút tâm sự cùng đồng đội trong những ngày đầu nhập ngũ. (Ảnh: FBNV)
