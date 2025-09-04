Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giới trẻ rần rần 'flex' quà được các chiến sĩ A80 tặng kỷ niệm

Cộng đồng trẻ

Giới trẻ rần rần 'flex' quà được các chiến sĩ A80 tặng kỷ niệm

Vòng tay, bánh kẹo, thư tay... là những món quà đáng yêu mà những chiến sĩ tham dự diễu binh A80 dành tặng ngẫu nhiên cho "khối quần chúng nhân dân".

Trầm Phương
Dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chứng kiến tình quân dân như cá với nước với những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. (Ảnh: mint_wypw)
Dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chứng kiến tình quân dân như cá với nước với những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. (Ảnh: mint_wypw)
Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân, để tình quân dân thêm gắn kết, các chiến sĩ tham dự diễu binh A80 chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ. (Ảnh: mint_wypw)
Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân, để tình quân dân thêm gắn kết, các chiến sĩ tham dự diễu binh A80 chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ. (Ảnh: mint_wypw)
Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng "flex" những "chiến lợi phẩm" có được sau những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành. (Ảnh: mint_wypw)
Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng "flex" những "chiến lợi phẩm" có được sau những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành. (Ảnh: mint_wypw)
Trong đó, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội của mình những hình ảnh về các món quà được các chiến sĩ tặng với "số lượng khủng" khiến nhiều người phải ghen tị. (Ảnh: mint_wypw)
Trong đó, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội của mình những hình ảnh về các món quà được các chiến sĩ tặng với "số lượng khủng" khiến nhiều người phải ghen tị. (Ảnh: mint_wypw)
Không phải những món quà đắt tiền, mà là những túi kẹo, gói bánh giản dị, thư tay nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm. (Ảnh: mint_wypw)
Không phải những món quà đắt tiền, mà là những túi kẹo, gói bánh giản dị, thư tay nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm. (Ảnh: mint_wypw)
Nhiều món quà đậm sự tỉ mỉ như vòng tay hay móc khóa tự làm. (Ảnh: mint_wypw)
Nhiều món quà đậm sự tỉ mỉ như vòng tay hay móc khóa tự làm. (Ảnh: mint_wypw)
Chưa rõ liệu đây có phải là toàn bộ những món quà mà chủ nhân tài khoản đăng tải loạt ảnh này được nhận hay không, thế nhưng nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội: "Bạn này kiếp trước giải cứu thế giới à", "ôi một mình bạn này được nhận hết á, đỉnh quá vậy", "bà này đứng ở đâu mà đỉnh quá vậy". (Ảnh: mint_wypw)
Chưa rõ liệu đây có phải là toàn bộ những món quà mà chủ nhân tài khoản đăng tải loạt ảnh này được nhận hay không, thế nhưng nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội: "Bạn này kiếp trước giải cứu thế giới à", "ôi một mình bạn này được nhận hết á, đỉnh quá vậy", "bà này đứng ở đâu mà đỉnh quá vậy". (Ảnh: mint_wypw)
Hình ảnh chiến sĩ trao những món quà nho nhỏ cho người dân không chỉ là sẻ chia vật chất, mà còn là lời tri ân chân thành dành cho tình cảm và niềm tin yêu của nhân dân. (Ảnh: mint_wypw)
Hình ảnh chiến sĩ trao những món quà nho nhỏ cho người dân không chỉ là sẻ chia vật chất, mà còn là lời tri ân chân thành dành cho tình cảm và niềm tin yêu của nhân dân. (Ảnh: mint_wypw)
Những món quà giản dị này đã trở thành kỷ vật đáng nhớ, là minh chứng cho một kỷ niệm đẹp và một tình cảm đặc biệt giữa người dân và những người chiến sĩ. (Ảnh: mint_wypw)
Những món quà giản dị này đã trở thành kỷ vật đáng nhớ, là minh chứng cho một kỷ niệm đẹp và một tình cảm đặc biệt giữa người dân và những người chiến sĩ. (Ảnh: mint_wypw)
Không chỉ là người cho đi, những chiến sĩ trong A80 còn được nhận lại những món quà như móc khóa cờ đỏ sao vàng kèm lá thư tay tiếp sức từ “khối yêu nước”. (Ảnh: mint_wypw)
Không chỉ là người cho đi, những chiến sĩ trong A80 còn được nhận lại những món quà như móc khóa cờ đỏ sao vàng kèm lá thư tay tiếp sức từ “khối yêu nước”. (Ảnh: mint_wypw)
Trầm Phương
#chiến sĩ A80 #quà tặng #lễ kỷ niệm #tình quân dân #quà ý nghĩa #diễu binh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT