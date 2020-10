Vũ khí nào giúp ông Trump thắng Biden ở các bang chiến trường?

Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chỉ còn gần 3 tuần nữa là chính thức diễn ra, hai ứng viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa và ông Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ vẫn đang tích cực vận động tranh cử nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri ở các bang chiến địa. Ảnh: AP.



Đáng chú ý, với 29 phiếu đại cử tri, Florida được coi là bang cần phải chiến thắng đối với cả ông Trump và ông Biden nếu muốn trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Ảnh: NJ.



Một cuộc thăm dò với các cử tri tại Florida được Đại học Florida Atlantic (FAU) công bố ngày 13/10 cho thấy, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden hiện là 51%, còn ông Trump là 47%. Dự báo, cuộc "so găng" tại bang chiến trường này sẽ rất khốc liệt khi Tổng thống Trump đang bị đối thủ dẫn trước. Ảnh: USA Today.



Còn nhớ trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trước đối thủ là bà Hillary Clinton tại bang Florida. Liệu Tổng thống Trump có cơ hội tiếp tục giành chiến thắng tại bang này trong cuộc bầu cử năm nay hay không? Ảnh: NBC News.



Hiểu rõ tầm quan trọng của bang chiến địa Florida nên ngay khi trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 sau thời gian điều trị COVID-19, Tổng thống Trump đã chọn Florida là điểm đến đầu tiên để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri tại bang này. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Tổng thống Trump đã tăng cường sự ủng hộ của người Mỹ gốc Cuba ở Florida bằng cách lật ngược một số chính sách thân thiện với Cuba thời chính quyền trước. Ảnh: Reuters.



Theo phân tích của Pew năm 2018, người Mỹ gốc Cuba chiếm khoảng 1/3 cử tri Latinh đủ tư cách bỏ phiếu ở Florida và là nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. Ngoài ra, ông Trump cũng đã tìm cách thu hút thêm các nhóm cử tri Latinh khác như người Mỹ gốc Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một ngày sau khi Tổng thống Trump tới Florida, hôm 13/10, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã có mặt tại bang này để vận động tranh cử, tìm cách thu hút các cử tri lớn tuổi tại bang này. Ảnh: NCB News.



Giáo sư Khoa học Chính trị Kevin Wagner tại FAU nhận định ông Joe Biden tiếp tục cạnh tranh giành các cử tri lớn tuổi tốt hơn cựu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã làm vào năm 2016 và điều đó có thể là sự khác biệt ở Florida. Ảnh: NYT.

Giảng viên Đại học Paris II (Pháp) Jean-Eric Branaa đã phân tích việc ứng cử viên Joe Biden muốn lôi kéo cộng đồng gốc Mỹ Latinh và những người hưu trí vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa tại bang Florida. Ảnh: MH.



Trước đây, dân Mỹ gốc Latinh ở Florida chủ yếu là người Cuba đến Florida sinh cơ lập nghiệp và cảm thấy mắc nợ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, do nhân khẩu học thay đổi, dân gốc Puerto Rico ngày càng tăng và thích các ý tưởng của Đảng Dân chủ hơn. Điều này lại là một bất lợi với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngoài Florida, ông Joe Biden và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều tăng tốc tập trung vào vai trò then chốt của các bang chiến trường khác, trong đó có Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri. Hai ứng viên đều xem Pennsylvania là bang phải giành được trong cuộc đua vào Nhà Trắng.



Ứng viên Biden được cho là có lợi thế sân nhà bởi quê ông ở bang này và ông vẫn duy trì quan hệ với tầng lớp công nhân ở đây. Được biết, ông Biden sinh ra ở Scranton, Pennsylvania, và sống tại đây đến năm 10 tuổi. Cựu Phó Tổng thống Mỹ có quan hệ gắn bó và thường xuyên nói về quê nhà trong các bài phát biểu của mình. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/10 vừa qua là lần thứ 11 ông Biden đến Pennsylvania trong chiến dịch tranh cử. Theo thăm dò của Đại học Quinnipiac, 52% số người được hỏi ở bang Pennsylvania cho biết sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Biden.



Trong khi đó, chiến dịch của Tổng thống Trump cho biết đã gõ cửa 1,8 triệu ngôi nhà tại bang Pennsylvania, nơi ông giành được sự ủng hộ của giới lao động hồi năm 2016. Ngày 13/10 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã có mặt tại Pennsylvania để vận động cử tri. Ảnh: NYT.



Tổng thống Trump từng gọi ông Biden là "kẻ hủy hoại" việc làm, và rằng cựu Phó Tổng thống Mỹ đã "bỏ rơi" Pennsylvania khi rời khỏi tiểu bang này từ lúc còn nhỏ. Ông Trump cáo buộc đối thủ đang ra sức cấm cản fracking, ngành công nghiệp cung cấp nhiều việc làm cho bang Pennsylvania và là ngành sản xuất khí đốt lớn thứ 2 ở Mỹ. Ảnh: NBC 7.

Được biết, năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã giành được chiến thắng trước bà Clinton tại Pennsylvania với cách biệt 44.292 phiếu bầu. Ảnh: NY.



Theo các cố vấn, Tổng thống (Trump) đang kém 3-7 điểm so với đối thủ trong các cuộc thăm dò tại bang chiến địa này, song ông vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế như 4 năm trước. Ảnh: NCR. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chỉ còn gần 3 tuần nữa là chính thức diễn ra, hai ứng viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa và ông Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ vẫn đang tích cực vận động tranh cử nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri ở các bang chiến địa. Ảnh: AP.



Đáng chú ý, với 29 phiếu đại cử tri, Florida được coi là bang cần phải chiến thắng đối với cả ông Trump và ông Biden nếu muốn trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Ảnh: NJ.



Một cuộc thăm dò với các cử tri tại Florida được Đại học Florida Atlantic (FAU) công bố ngày 13/10 cho thấy, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden hiện là 51%, còn ông Trump là 47%. Dự báo, cuộc "so găng" tại bang chiến trường này sẽ rất khốc liệt khi Tổng thống Trump đang bị đối thủ dẫn trước. Ảnh: USA Today.



Còn nhớ trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trước đối thủ là bà Hillary Clinton tại bang Florida. Liệu Tổng thống Trump có cơ hội tiếp tục giành chiến thắng tại bang này trong cuộc bầu cử năm nay hay không? Ảnh: NBC News.



Hiểu rõ tầm quan trọng của bang chiến địa Florida nên ngay khi trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 sau thời gian điều trị COVID-19, Tổng thống Trump đã chọn Florida là điểm đến đầu tiên để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri tại bang này. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Tổng thống Trump đã tăng cường sự ủng hộ của người Mỹ gốc Cuba ở Florida bằng cách lật ngược một số chính sách thân thiện với Cuba thời chính quyền trước. Ảnh: Reuters.



Theo phân tích của Pew năm 2018, người Mỹ gốc Cuba chiếm khoảng 1/3 cử tri Latinh đủ tư cách bỏ phiếu ở Florida và là nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. Ngoài ra, ông Trump cũng đã tìm cách thu hút thêm các nhóm cử tri Latinh khác như người Mỹ gốc Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một ngày sau khi Tổng thống Trump tới Florida, hôm 13/10, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã có mặt tại bang này để vận động tranh cử, tìm cách thu hút các cử tri lớn tuổi tại bang này. Ảnh: NCB News.



Giáo sư Khoa học Chính trị Kevin Wagner tại FAU nhận định ông Joe Biden tiếp tục cạnh tranh giành các cử tri lớn tuổi tốt hơn cựu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã làm vào năm 2016 và điều đó có thể là sự khác biệt ở Florida. Ảnh: NYT.

Giảng viên Đại học Paris II (Pháp) Jean-Eric Branaa đã phân tích việc ứng cử viên Joe Biden muốn lôi kéo cộng đồng gốc Mỹ Latinh và những người hưu trí vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa tại bang Florida. Ảnh: MH.



Trước đây, dân Mỹ gốc Latinh ở Florida chủ yếu là người Cuba đến Florida sinh cơ lập nghiệp và cảm thấy mắc nợ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, do nhân khẩu học thay đổi, dân gốc Puerto Rico ngày càng tăng và thích các ý tưởng của Đảng Dân chủ hơn. Điều này lại là một bất lợi với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngoài Florida, ông Joe Biden và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều tăng tốc tập trung vào vai trò then chốt của các bang chiến trường khác, trong đó có Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri. Hai ứng viên đều xem Pennsylvania là bang phải giành được trong cuộc đua vào Nhà Trắng.



Ứng viên Biden được cho là có lợi thế sân nhà bởi quê ông ở bang này và ông vẫn duy trì quan hệ với tầng lớp công nhân ở đây. Được biết, ông Biden sinh ra ở Scranton, Pennsylvania, và sống tại đây đến năm 10 tuổi. Cựu Phó Tổng thống Mỹ có quan hệ gắn bó và thường xuyên nói về quê nhà trong các bài phát biểu của mình. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/10 vừa qua là lần thứ 11 ông Biden đến Pennsylvania trong chiến dịch tranh cử. Theo thăm dò của Đại học Quinnipiac, 52% số người được hỏi ở bang Pennsylvania cho biết sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Biden.



Trong khi đó, chiến dịch của Tổng thống Trump cho biết đã gõ cửa 1,8 triệu ngôi nhà tại bang Pennsylvania, nơi ông giành được sự ủng hộ của giới lao động hồi năm 2016. Ngày 13/10 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã có mặt tại Pennsylvania để vận động cử tri. Ảnh: NYT.



Tổng thống Trump từng gọi ông Biden là "kẻ hủy hoại" việc làm, và rằng cựu Phó Tổng thống Mỹ đã "bỏ rơi" Pennsylvania khi rời khỏi tiểu bang này từ lúc còn nhỏ. Ông Trump cáo buộc đối thủ đang ra sức cấm cản fracking, ngành công nghiệp cung cấp nhiều việc làm cho bang Pennsylvania và là ngành sản xuất khí đốt lớn thứ 2 ở Mỹ. Ảnh: NBC 7.

Được biết, năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã giành được chiến thắng trước bà Clinton tại Pennsylvania với cách biệt 44.292 phiếu bầu. Ảnh: NY.



Theo các cố vấn, Tổng thống (Trump) đang kém 3-7 điểm so với đối thủ trong các cuộc thăm dò tại bang chiến địa này, song ông vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế như 4 năm trước. Ảnh: NCR. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)