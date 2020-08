Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump bứt phá, sắp “đả bại” Biden?

Theo cuộc khảo sát của CNN công bố hôm 16/8, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden (phải) dẫn trước Tổng thống Trump chỉ 4 điểm, với tỷ lệ ủng hộ của các cử tri được hỏi dành cho họ lần lượt là 50% và 46%. Trước đó, vào tháng 6, ông Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ tới 14 điểm. Ảnh: USA Today. Có thể thấy, cách biệt giữa Tổng thống Trump và ứng viên Joe Biden đã thu hẹp đáng kể. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy Tổng thống Trump có thể "lội ngược dòng" khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ chính thức diễn ra. Ảnh: Sky. Sự thay đổi tỷ lệ ủng hộ lần này chủ yếu tập trung vào cử tri là nam giới và những cử tri trong độ tuổi từ 35 đến 64. Được biết, 56% cử tri nam giới ủng hộ Tổng thống Trump trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 40%. Ảnh: CNN. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri độc lập dành ông Trump cũng tăng so với tháng 6, từ 41% lên 45%. Ảnh: Times of Israel. 54% người tham gia khảo sát nói rằng họ không đồng tình với cách xử lý công việc của ông Trump ở vai trò tổng thống, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 42%, cao hơn so với thời điểm trước tháng 6. Như vậy, theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn so với cựu Tổng thống Jimmy Carter (33%), George H.W. Bush (35%), nhưng thấp hơn cựu Tổng thống Barack Obama (48%), George W. Bush (49%), Bill Clinton (53%) và Ronald Reagan (54%). Ảnh: Time. Kết quả cuộc khảo sát trên của CNN được tiến hành ngay trước thềm Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ, bắt đầu ngày 17/8 (giờ địa phương) nhằm thông báo cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ là người được đề cử trở thành ứng viên đại diện cho Đảng này tham gia tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Được biết, trong thời gian diễn ra đại hội Đảng Dân chủ bắt đầu từ ngày 17 đến 20/8, Tổng thống Donald Trump sẽ tung hàng triệu USD vào chiến dịch quảng cáo trên mạng. Ảnh: NBC News. Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh, ngày 15/8 cho biết, tổng số tiền mua quảng cáo trên mạng của đương kim Tổng thống Mỹ có thể lên đến hơn 10 triệu USD. Ảnh: Slate. Theo New York Times, chiến dịch quảng cáo của ông Trump nhằm phản công đối thủ Joe Biden sẽ bao gồm đăng banner trên YouTube trong 96 giờ bắt đầu từ ngày 18/8, cũng như chạy quảng cáo trên trang web của các hãng thông tấn lớn của Mỹ. Ảnh: LAT. Một điểm lợi thế của Tổng thống Trump là ông có những cử tri trung thành, trong khi mức ủng hộ của cử tri Đảng Dân chủ dành cho ông Biden vẫn mong manh, Wall Street Journal nhận định. Ảnh: LAT. Được biết, trong số cử tri chọn bỏ phiếu cho ứng viên Biden, 58% nêu nguyên nhân là để chống ông Trump. Còn những cử tri bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm đa phần là vì họ thật sự ủng hộ ông Trump. Ảnh: DI. Tổng thống Trump cũng được cử tri kỳ vọng cao hơn đối thủ về khả năng lèo lái nền kinh tế quốc gia trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ảnh: PE. Dù chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt không ít thách thức, Helmut Norpoth, Giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Stony Brook, tin rằng ông Trump sẽ tiếp tục tại vị sau cuộc bầu cử tháng 11 tới. “Mô hình Primary dự đoán ông Trump có tới 91% cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020”, trang Mediaite dẫn lời Giáo sư Helmut Norpoth hôm 7/7. Ảnh: BI. Hiện tại, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dường như đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô cử tri ủng hộ ông. Peter Hart, chuyên gia khảo sát của Đảng Dân chủ, cho rằng Đảng Dân chủ và đội ngũ của ông Biden còn rất nhiều việc cần làm nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ (Nguồn video: VTC1)

