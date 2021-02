Hé lộ cuộc đời các anh chị em của ông Donald Trump

Ông Trump sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em (3 trai và 2 gái). Ông là con thứ tư trong gia đình. Đến thời điểm này, cựu Tổng thống Mỹ chỉ còn hai người chị còn sống. Ảnh: Washington Post. Trong đó, bà Maryanne Trump Barry, sinh năm 1937, là chị cả của ông Trump. Bà từng theo học tại trường Kew-Forest và tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Mount Hokyoke năm 1958. Bà nhận bằng Thạc sĩ Luật của trường Đại học Columbia năm 1962 và lấy bằng Tiến sĩ Luật của trường Đại học Hofstra năm 1974. Ảnh: Reuters. Vào những năm 1970, Maryanne bắt đầu làm việc tại công ty luật ở New Jersey. Năm 1983, bà được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Ronald Reagan đề cử trở thành Thẩm phán liên bang. Vào đầu tháng 4/2019, bà nghỉ hưu ở vị trí thẩm phán liên bang. Ảnh: Getty. Về đời tư, bà Maryanne kết hôn với người chồng đầu tiên, David Desmond, năm 1960, nhưng cặp đôi ly hôn vào năm 1980. Bà tái hôn với John Joseph Barry, một luật sư New Jersey, vào năm 1982. Ảnh: Bà Maryanne đứng giữa hai người em trai. Ảnh: Getty. Được biết, vào năm 2016, bà Maryanne đã tặng 4 triệu USD cho Đại học Fairfield. Ảnh: NYT. Fred Trump Jr. sinh năm 1938, là anh trai của ông Trump. Ông được kì vọng kế nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng lại từ bỏ để thực hiện giấc mơ trở thành phi công Trans-World Airlines. Ông Fred Trump Jr. được nhận vào hãng hàng không này năm 1964. Ảnh: Daily Mail. Trong thời gian làm phi công, ông Fred đã gặp gỡ và nên duyên với người vợ Linda Clapp, một tiếp viên hàng không. Cặp đôi có hai con, đặt tên là Fred và Mary. Ảnh: Daily Mail. Ngày 26/9/1981, Fred Trump Jr. qua đời ở tuổi 42 do lên cơn đau tim, hệ quả của nghiện rượu. Ảnh: People. Elizabeth Trump Grau (sinh năm 1942) là chị gái thứ hai của ông Trump. Năm 1989, bà kết hôn với nhà sản xuất phim James Grau. Ảnh: Getty. Bà làm việc với tư cách là Giám đốc điều hành cho Ngân hàng Chase Manhattan, trước khi nghỉ hưu ở Florida. Bà không tham gia vào các công ty bất động sản của gia đình mà làm việc ở Ngân hàng Chase Manhattan. Ảnh: Pinterest. Robert Trump sinh ngày 26/8/1948, là em ruột của ông Trump. Ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế trường Đại học Pennsylvania năm 1968. Ông Robert là giám đốc điều hành và nhà phát triển bất động sản, từng làm quản lý tại tập đoàn Trump Organization. Ảnh: AP. Ông Robert có mối quan hệ rất tốt với ông Trump. Năm 2016, Robert Trump tích cực ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của anh trai. Theo Town & Country, khi đó, ông Robert đã tổ chức các sự kiện và gây quỹ ở Millbrook cho anh trai, Donald Trump, cùng các thành viên Đảng Cộng hòa khác. Ảnh: People. Hồi đầu năm 2020, ông Robert tuyên bố luôn ủng hộ anh trai "một nghìn phần trăm". Ảnh: Getty. Về đời tư, ông Robert kết hôn với nhà nhân đạo, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Blaine. Sau khi chung sống 25 năm, cặp đôi "đường ai nấy đi" vào tháng 10/2007. Ảnh: Independent. Ông Robert Trump qua đời tại một bệnh viện ở New York hôm 15/8/2020. Ảnh: LC.

Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2020: Ông Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV1)

