Chân dung thủ lĩnh khét tiếng của Boko Haram vừa "tự sát"

Theo Reuters ngày 6/6, Nhà nước Hồi giáo chi nhánh Tây Phi tự xưng (ISWAP) cho biết thủ lĩnh Abubakar Shekau của Boko Haram, nhóm Hồi giáo cực đoan đối địch tại Nigeria, đã chết. Ảnh: Standard. Một người được cho là thủ lĩnh của ISWAP, Abu Musab al-Barnawi, tuyên bố Shekau đã chết hôm 18/5 sau khi tự kích hoạt một thiết bị nổ khi bị các tay súng ISWAP truy đuổi trong trận giao chiến. Ảnh: Sky. Nguồn tin cho hay, Abubakar Shekau từng là cấp phó của Mohammed Yusuf - người sáng lập Boko Haram - cho tới khi Yusuf bị hành quyết vào năm 2009. Ảnh: Sky. Sau cái chết của Yusuf, Shekau được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của phiến quân Boko Haram. Y từng thoát chết dù bị trúng đạn của lực lượng an ninh Nigeria trong cuộc truy sát năm 2009. Ảnh: Wikipedia. Abubakar Shekau đã bị truy nã trong nhiều năm. Ảnh: Sky. Theo Sky, kể từ khi Shekau trở thành thủ lĩnh, Boko Haram đã chuyển từ một phe phái hoạt động ngầm thành lực lượng nổi dậy chính thức, tiến hành các vụ giết người, cướp của và bắt cóc trên khắp vùng đông bắc của Nigeria trong thập kỷ qua. Ảnh: CNN. Ước tính, hơn 30.000 người đã bị phiến quân Boko Haram sát hại và chúng đã khiến khoảng hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: Youtube. Phiến quân Boko Haram đứng sau vụ bắt cóc hơn 270 cô gái từ thị trấn Chibok, Nigeria, hồi năm 2014. Khoảng 100 người trong số họ đến nay vẫn mất tích. Ảnh: AT. Được biết, ISWAP trước đây từng là một phần của Boko Haram. Tuy nhiên, các tay súng này đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và bắt đầu cạnh trạnh ảnh hưởng tại khu vực với nhóm Boko Haram. Ảnh: CC. Theo giới phân tích, cái chết của Shekhau có thể dẫn đến việc chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực giữa hai nhóm. Các tay súng Boko Haram có thể sẽ chuyển sang "đầu quân" cho ISWAP, củng cố việc kiểm soát khu vực Đông Bắc Nigeria và cùng chống lại quân chính phủ Nigeria. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Hơn 200 học sinh bị bắt cóc tại Nigeria (Nguồn video: Truyền hình Nhân Dân)

