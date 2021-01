Các nước Châu Á phòng dịch COVID-19 thế nào dịp Tết Nguyên đán 2021?

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á vẫn phức tạp với lo ngại xuất hiện biến thể mới. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2021 đang cận kề, nhiều nước ở Châu Á tiếp tục áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters. Mỗi quốc gia Châu Á có những biện pháp riêng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trong đó, Malaysia gần đây đã áp đặt Lệnh kiểm soát đi lại trong hai tuần tại 5 bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang, gồm cả thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người dân Malaysia đang sinh sống tại Singapore xác định sẽ ăn Tết xa quê. Ảnh: Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm tại Thành phố Klang, Malaysia, ngày 2/12/2020. Ảnh: Reuters. Ủy ban Liên bộ phòng, chống dịch COVID-19 của Singapore (MTF) quy định, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân luôn phải đeo khẩu trang khi tới các trung tâm và nhà hàng,... trừ lúc ăn uống. Ảnh: Reuters. Vào ngày 8-9/2/2021, Singapore sẽ tiến hành xét nghiệm miễn phí cho tất cả các chủ cửa hàng, người bán hàng ăn uống, thực phẩm và người giao hàng quanh khu vực Chinatown. Ảnh: Reuters. Giới chức Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh có thể sẽ bùng phát và lây lan mạnh hơn trong đợt Tết Nguyên đán sắp tới - thời điểm nước này chứng kiến làn sóng di chuyển Xuân vận khổng lồ, năm nay kéo dài từ 28/1 đến ngày 8/3. Giữa nỗi lo dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính quyền nhiều tỉnh thành và các công ty ở Trung Quốc đang tìm cách khuyến khích người dân ăn Tết tại chỗ, không về quê dịp này để tránh lây lan thêm dịch bệnh. Ảnh: THX. Hiện tại, Trung Quốc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán, nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bằng cách triển khai phong tỏa cục bộ, xét nghiệm COVID-19, hạn chế giao thông vận tải và phát các khuyến cáo đi lại...Ảnh: THX. Ngày 15/1, Cơ quan thông tin Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo do tác động của dịch COVID-19, chính quyền Hong Kong sẽ hủy bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2021 và Lễ hội đèn lồng Tết Nguyên tiêu. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, ngày 16/1, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cấp độ giãn cách xã hội hiện tại thêm hai tuần, song nới lỏng các hạn chế kinh doanh đối với quán cà phê, phòng tập thể dục và các cơ sở trong nhà khác. Ảnh: Một khu xét nghiệm COVID-19 ở thủ đô Seoul. Reuters. Hôm 4/1, Thái Lan cảnh báo nước này có thể triển khai lệnh phong tỏa mới nếu số ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng và buộc nước này tiến tới phải tuyên bố 28 tỉnh là vùng có nguy cơ cao. Ảnh: Người dân được lấy mẫu xét nghiệm ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, hôm 27/1. Ảnh: Reuters. Trong diễn biến liên quan, Lãnh đạo Viện vắc xin quốc gia Thái Lan Nakorn Premsri ngày 29/1 cho biết, nước này dự kiến hoàn thành các đợt thử nghiệm vắc xin AstraZeneca sản xuất trong nước vào cuối tháng 5/2021 và sẽ xuất xưởng vắc xin vào tháng 6 để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng hàng loạt. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Phố New York (Mỹ) mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

