“Bằng chứng” Tổng thống Biden cứng rắn với Nga và Trung Quốc

Tổng thống Biden (ảnh) gần đây đã có những phát ngôn và động thái thể hiện cách tiếp cận cứng rắn của Mỹ với Nga và Trung Quốc. Ảnh: Reuters.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ABC News hôm 17/3, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) sẽ phải "trả giá" vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: Reuters.



Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi một báo cáo tình báo kết luận rằng Nga cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, bất chấp sự phủ nhận từ phía Moscow. Ảnh: Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.



Mỹ còn cáo buộc cơ quan tình báo nước ngoài Nga đứng sau vụ xâm nhập mạng các công ty tư nhân và một số cơ quan chính phủ Mỹ. Mỹ cũng công khai ủng hộ thủ lĩnh đối lập Nga Alexey Navalny (ảnh); phản đối việc Nga sáp nhập Crimea, đồng thời cam kết khôi phục sức mạnh liên minh NATO. Ảnh: Reuters.



Không chỉ với Nga, chính quyền của Tổng thống Biden cùng lúc xung đột với cả Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề dân chủ và cảnh báo "nếu Mỹ không nhanh chóng đưa ra chính sách đối phó phù hợp với Trung Quốc, họ sẽ đánh bại chúng ta". Ảnh: Reuters.



Theo các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 16/3, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo đuổi lập trường thống nhất, cứng rắn với Trung Quốc và sẽ không để Bắc Kinh gây chia rẽ trong nội bộ Chính phủ Mỹ. Ảnh: Reuters.



Được biết, cuộc đối thoại song phương trực tiếp quan trọng đầu tiên giữa các quan chức cấp cao Mỹ - Trung kể từ khi ông Joe Biden đắc cử đã kết thúc trong “băng giá” hôm 18/3. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ảnh) cho biết, hai nước vẫn “mâu thuẫn cơ bản” về nhiều vấn đề như Tân Cương, Hong Kong, và không gian mạng,... Đây có thể xem là một "bằng chứng" nữa cho thấy mối quan hệ Mỹ- Trung vẫn căng thẳng. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã "chiêu mộ" những nhân vật có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh dưới thời ông Donald Trump vào đội ngũ xây dựng chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc trong tương lai. Ảnh: Reuters.



Chính quyền ông Biden có kế hoạch đối phó với Nga và Trung Quốc bằng cách thúc đẩy các liên minh của Mỹ và hợp tác với các đối tác để gia tăng sức ép lên hai quốc gia này. Ảnh: Reuters.



Chính quyền Biden trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả hai nước Nga - Trung Quốc để phản ứng trước việc Moscow bị cáo buộc đầu độc thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny, và các thay đổi chính trị của Bắc Kinh đối với đặc khu Hong Kong. Ảnh: Reuters. Hồi đầu tháng 2/2021, Tổng thống Joe Biden khẳng định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của Mỹ. "Chúng ta sẽ giải quyết trực tiếp những mối đe dọa nhằm vào các giá trị an ninh, thịnh vượng và dân chủ đến từ đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của chúng ta, Trung Quốc", ông Biden nhấn mạnh trong lần đầu đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi nhậm chức. Ảnh: Reuters.



Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hướng tiếp cận mới, cứng rắn của Washington đối với Moscow. Ảnh: Reuters.



"Tôi muốn nói rõ với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chuỗi ngày Mỹ bỏ qua những hành động của Nga như can thiệp bầu cử, tấn công mạng..., đã kết thúc. Washington sẵn sàng hành động cứng rắn hơn với Nga để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của người dân Mỹ", Tổng thống Biden tuyên bố. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

