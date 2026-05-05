Nối thành công bàn chân bị đứt lìa cho người đàn ông ở Quảng Trị

Bệnh viện Huế đã thực hiện ca nối bàn chân thành công, sử dụng kỹ thuật tối ưu để giữ lại chi thể trong thời gian vàng cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân bị đứt lìa cho nam bệnh nhân gặp nạn trong lúc cắt cỏ.

Trước đó, ngày 4/5, ông T.N.T (trú tại tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng bàn chân bị cắt rời sau một va chạm với máy cắt cỏ.

Ngay lập tức, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động ê-kíp từ đơn vị Tạo hình thẩm mỹ thuộc Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Lồng ngực để khẩn trương đánh giá và tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ, do TS.BS Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Lồng ngực và Ths.BS Nguyễn Bá Lưu cùng kíp gây mê hồi sức trực tiếp thực hiện.

Sau bước làm sạch vết thương và cố định xương bằng đinh K, các bác sĩ đã tiến hành khâu nối tỉ mỉ các cấu trúc quan trọng bao gồm bó mạch máu, thần kinh (chày trước và chày sau), tĩnh mạch hiển lớn cùng các nhóm cơ trước và sau cẳng chân.

Được biết, yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của chi thể chính là việc tận dụng "thời gian vàng". Nhờ quy trình tiếp nhận nhanh chóng, thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến lúc lên bàn mổ được rút ngắn tối đa, giúp hạn chế tình trạng thiếu máu nóng cho phần chi bị đứt rời.

Hiện, bàn chân của bệnh nhân đã hồng ấm trở lại, tuần hoàn tái lập tốt và đang được theo dõi.

#Quảng trị #bệnh nhân #đứt lìa chân #nối thành công #Đại học Y Dược Huế

Cứu cẳng tay đứt lìa cho bệnh nhân nhóm máu hiếm sau 6 giờ 'cân não'

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công nối lại cẳng tay trái bị đứt rời hoàn toàn cho một nam bệnh nhân.

Ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt rời cho người đàn ông bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, anh L.D.T. (37 tuổi, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc vận hành máy cắt gỗ không may bị cuốn tay vào lưỡi cưa, gây đứt rời hoàn toàn cẳng tay trái. Anh T. được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Gây mê thức tỉnh lấy máu tụ não giúp cụ bà 98 tuổi phục hồi thần kỳ

Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ dưới màng cứng kết hợp gây mê thức tỉnh – một hướng tiếp cận ít xâm lấn, phù hợp với người bệnh nguy cơ cao.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lấy khối máu tụ dưới màng cứng cho cụ bà 98 tuổi. Điểm đặc biệt của ca mổ là áp dụng kỹ thuật gây mê thức tỉnh, giúp người bệnh hồi phục thần tốc chỉ sau một ngày.

Trước đó, người bệnh K.T.D (98 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng cấp cứu liệt 1/2 người bên phải, hôn mê sâu, glasgow còn 10 điểm.

Tắc mạch não giữa, thanh niên 33 tuổi nguy kịch vì đột quỵ

Khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ, người dân cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt,, mỗi phút trôi qua khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa kịp thời can thiệp mạch não cứu sống một bệnh nhân nam 33 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa trái, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch, từng bước hồi phục vận động.

Bệnh nhân Nguyễn V. A (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng thất ngôn, suy giảm ý thức, liệt nửa người phải. Theo người nhà, khoảng 19h tối, bệnh nhân xuất hiện khó cử động tay, sau đó đi ngủ. Đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, đồng nghiệp gọi nhưng bệnh nhân không trả lời, nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

