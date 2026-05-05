Nối thành công bàn chân bị đứt lìa cho người đàn ông ở Quảng Trị

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân bị đứt lìa cho nam bệnh nhân gặp nạn trong lúc cắt cỏ.

Trước đó, ngày 4/5, ông T.N.T (trú tại tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng bàn chân bị cắt rời sau một va chạm với máy cắt cỏ.

Ngay lập tức, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động ê-kíp từ đơn vị Tạo hình thẩm mỹ thuộc Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Lồng ngực để khẩn trương đánh giá và tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ, do TS.BS Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Lồng ngực và Ths.BS Nguyễn Bá Lưu cùng kíp gây mê hồi sức trực tiếp thực hiện.

Sau bước làm sạch vết thương và cố định xương bằng đinh K, các bác sĩ đã tiến hành khâu nối tỉ mỉ các cấu trúc quan trọng bao gồm bó mạch máu, thần kinh (chày trước và chày sau), tĩnh mạch hiển lớn cùng các nhóm cơ trước và sau cẳng chân.

Được biết, yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của chi thể chính là việc tận dụng "thời gian vàng". Nhờ quy trình tiếp nhận nhanh chóng, thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến lúc lên bàn mổ được rút ngắn tối đa, giúp hạn chế tình trạng thiếu máu nóng cho phần chi bị đứt rời.

Hiện, bàn chân của bệnh nhân đã hồng ấm trở lại, tuần hoàn tái lập tốt và đang được theo dõi.