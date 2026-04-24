Gây mê thức tỉnh lấy máu tụ não giúp cụ bà 98 tuổi phục hồi thần kỳ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lấy khối máu tụ dưới màng cứng cho cụ bà 98 tuổi. Điểm đặc biệt của ca mổ là áp dụng kỹ thuật gây mê thức tỉnh, giúp người bệnh hồi phục thần tốc chỉ sau một ngày.

Trước đó, người bệnh K.T.D (98 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng cấp cứu liệt 1/2 người bên phải, hôn mê sâu, glasgow còn 10 điểm.

Trong nhiều ngày, người bệnh đã xuất hiện các biểu hiện như đi lại chậm, giảm vận động và đại tiểu tiện mất kiểm soát. Những dấu hiệu này ban đầu thường dễ bị nhầm lẫn với tình trạng suy yếu do tuổi già, khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ.

ThS.BSNT. Dương Tùng Anh, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định nguyên nhân là khối máu tụ dưới màng cứng bán cấp ở bán cầu não trái, kích thước lớn, gây chèn ép nhu mô não. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong bối cảnh người bệnh tuổi rất cao, thể trạng gầy yếu, việc lựa chọn phương pháp điều trị đặt ra nhiều thách thức. Các phương pháp phẫu thuật truyền thống như mở sọ hay gây mê nội khí quản đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi lấy máu tụ dưới màng cứng kết hợp gây mê thức tỉnh – một hướng tiếp cận ít xâm lấn, phù hợp với người bệnh nguy cơ cao.

ThS.BSNT Dương Tùng Anh cho biết: “Với những bệnh nhân cao tuổi, thể trạng yếu, việc giảm tối đa xâm lấn và hạn chế mất máu trong mổ là yếu tố rất quan trọng. Phẫu thuật nội soi với đường mổ nhỏ giúp chúng tôi tiếp cận chính xác khối máu tụ, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh hơn”.

Với đường mổ nhỏ khoảng 2cm cùng sự hỗ trợ của hệ thống nội soi, toàn bộ khối máu tụ đã được lấy ra an toàn. Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 1 giờ và hạn chế tối đa tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Gây mê thức tỉnh là kỹ thuật gây mê hiện đại, trong đó người bệnh vẫn duy trì trạng thái tự thở và có thể đáp ứng nhẹ trong quá trình phẫu thuật.

Phương pháp này giúp hạn chế tối đa các nguy cơ liên quan đến gây mê nội khí quản, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý nền. Đồng thời, việc kiểm soát tốt tri giác và hô hấp trong suốt quá trình can thiệp cũng góp phần nâng cao độ an toàn và hỗ trợ quá trình hồi phục sau mổ diễn ra nhanh hơn.

Và cuối cùng diễn biến sau mổ cho thấy hiệu quả rõ rệt của phương pháp điều trị. Ngay trong ngày hôm sau, người bệnh đã tỉnh táo gần như hoàn toàn, có thể tự ngồi dậy và vận động nhẹ.

“Đối với một bệnh nhân 98 tuổi, đây là kết quả rất tích cực, cho thấy khả năng hồi phục tốt khi được can thiệp đúng thời điểm và lựa chọn phương pháp phù hợp. Hiện tại, người bệnh đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau mổ, dự kiến nằm viện khoảng 7-10 ngày trước khi xuất viện”, ThS.BSNT Dương Tùng Anh cho biết thêm.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là gia đình có người cao tuổi, cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường như giảm vận động, thay đổi tri giác hoặc rối loạn sinh hoạt. Việc thăm khám sớm có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện và xử trí kịp thời các bệnh lý nguy hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và khả năng phục hồi cho người bệnh.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bệnh ‘sốt đất’ bùng phát tại Thái Lan khiến hàng chục người tử vong.