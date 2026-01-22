Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống bé 7 tuổi bị hóc đầu bút bi vào đường thở

Dị vật nhỏ như đầu bút có thể gây tắc nghẽn đường thở, cần cấp cứu nhanh chóng để tránh tử vong và các biến chứng nghiêm trọng.

Bình Nguyên

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin, vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhi là bé trai 7 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở. Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp. Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật hình ống, thành dày khoảng 1,8 mm, dài khoảng 18 mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để lấy dị vật. Thủ thuật được tiến hành an toàn, dị vật là đầu ngòi bút nhựa được lấy ra hoàn toàn sau hơn 30 phút và không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp.

Dị vật nằm tại phế quản thùy dưới bên trái. Nguồn SKĐS

Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến - Khoa Nhi Hô hấp, đầu bút là bộ phận nhỏ, cứng, trơn, thường có dạng hình trụ hoặc hình ống ngắn. Khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút hoặc đùa nghịch trong lúc học tập, các bộ phận này rất dễ tuột rời và rơi trực tiếp vào đường hô hấp. Do bề mặt trơn nhẵn và hình dạng thuôn, dị vật có thể lọt sâu vào phế quản, gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường thở. Đây là loại dị vật thường gặp ở trẻ trong độ tuổi đi học.

Nhiều trường hợp dị vật đường thở không gây tắc nghẽn hoàn toàn ngay lập tức, trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót. Tuy nhiên, dị vật nằm sâu trong phế quản có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, áp xe phổi… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trong trường hợp dị vật gây bít tắc hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đòi hỏi phải can thiệp ngay.

Dị vật đường hô hấp là một trong những tai nạn thường gặp và đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Tai nạn này có thể xảy ra đột ngột trong sinh hoạt hằng ngày, tại nhà hoặc môi trường học đường. Nhiều trường hợp diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Dị vật là đầu ngòi bút, bề dày thành khoảng 1,8mm, chiều dài khoảng 18mm. (Nguồn: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng)
Phụ huynh và giáo viên cần cảnh giác khi trẻ có các dấu hiệu như ho sặc đột ngột, khò khè, khó thở, ho kéo dài sau cơn sặc. Khi nghi ngờ trẻ hóc dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự ý móc họng hay xử trí không đúng cách vì có thể làm dị vật rơi sâu hơn, gây nguy hiểm.

Để phòng tránh tai nạn dị vật đường hô hấp, các bác sĩ khuyến cáo không cho trẻ ngậm bút, nắp bút hoặc các vật nhỏ, tăng cường giám sát trong học tập, vui chơi và giáo dục trẻ thói quen sinh hoạt an toàn. Phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố then chốt giúp bảo vệ tính mạng trẻ em.

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai bị hóc dị vật nguy kịch nhờ thủ thuật Heimlich

Một bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì hóc dị vật đã được cấp cứu kịp thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu cho phụ huynh.

Theo Vietnamnet, ngày 8/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai 15 tháng tuổi được người nhà đưa đến phòng khám trong tình trạng tím tái, ngừng thở hoàn toàn nghi hóc dị vật. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich để giải phóng đường thở cho trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, dị vật được tống ra ngoài, giúp bệnh nhi thở lại bình thường trong sự vỡ òa xúc động của gia đình.

Người chia sẻ clip là bác sĩ có tài khoản mạng xã hội Binhdaily (công tác tại một phòng khám đa khoa ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 7/1. Theo lời người nhà, thời điểm xảy ra tai nạn, bé đang ăn bỏng ngô và giò.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ 57 tuổi hóc dị vật hạt kha tử gây tắc đường thở

Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi phế quản thành công gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.

Người bệnh là bà N.T.H (57 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực sau khi nuốt phải hạt kha tử kích thước khoảng 1cm. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm tại phế quản gốc phải, sát vị trí phân nhánh phức tạp, gây bít tắc hoàn toàn đường thở.

Ê-kíp của bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang – Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp đã phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản ống mềm, phát hiện dị vật góc cạnh khoảng 1cm là hạt kha tử hình bầu dục, bề mặt trơn nhẵn, hai đầu nhọn nằm chắn, gây bít tắc trong lòng phế quản gốc phải, ngay sát vị trí chia nhánh phế quản phân thùy - khu vực giải phẫu hẹp, góc rẽ nhánh phức tạp khiến việc gắp dị vật gặp khó khăn. Ê-kíp nội soi can thiệp đã khéo léo tiếp cận và thành công gắp dị vật ra khỏi lòng phế quản bệnh nhân. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, thở dễ dàng, không còn cảm giác tức ngực, được xuất viện sau 24h theo dõi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé gái 3 tuổi ở TP HCM tử vong sau khi sặc thức ăn ở lớp, bác sĩ cảnh báo

Bé gái 3 tuổi bị sặc thức ăn được chuyển qua 2 trạm y tế, sau đó hồi sức tim phổi suốt 70 phút, nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

Trưa 11/12, Trạm cấp cứu vệ tinh số 32 thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM tiếp nhận thông tin từ một trạm y tế phường về trường hợp bé gái 3 tuổi bị sặc thức ăn tại nhà trẻ.

Khi tiếp cận hiện trường, ê-kíp ghi nhận bé đã rơi vào tình trạng ngưng tim - ngưng thở, đồng tử giãn và không còn phản xạ. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sinh tim phổi suốt 70 phút, đặt nội khí quản nhưng bé vẫn không qua khỏi.

Xem chi tiết

