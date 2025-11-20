Hà Nội

Thế giới

Nội dung cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh cam kết của Ankara trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara ngày 19/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh cam kết của Ankara trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Sẽ có lợi nếu tiến trình Istanbul được tái khởi động với một khuôn khổ toàn diện có thể giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay", Tổng thống Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo chung, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ quốc tế cho sáng kiến ​​này.

ukraine.png
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Erdogan tái khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thảo luận với Nga "bất kỳ đề xuất nào có thể đẩy nhanh lệnh ngừng bắn và mở đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài", đồng thời kêu gọi tất cả các đối tác đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột áp dụng cách tiếp cận mang tính xây dựng để khôi phục tiến trình này.

Được biết, phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 23/7/2025, đồng ý trao đổi tù nhân nhưng không đạt được tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột đang diễn ra.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hy vọng có thể khởi động lại việc trao đổi tù binh (với Nga) vào cuối năm nay.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về vấn đề này", ông nói và cho biết thêm rằng Kiev tin tưởng "sức mạnh ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng được Moscow thấu hiểu".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Tổng thống Erdogan vì lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine trước đó

Nguồn video: RT
