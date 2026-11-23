3 người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc mừng em bé sắp chào đời ở Ohio, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, cảnh sát đã đến hiện trường vụ nổ súng tại địa điểm tổ chức sự kiện Pandora's Magical Events Venue ở Parma, Ohio, vào tối 21/11 (giờ địa phương).

"Vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương", nguồn tin cho hay.

Theo cảnh sát, một người đàn ông 29 tuổi, đã bị bắt giữ, nhưng chưa bị buộc tội ngay lập tức. Phát ngôn viên cảnh sát Scott Traxler cho biết thêm nhà chức trách đang xác định xem người đàn ông này là kẻ gây hấn hay chỉ hành động tự vệ. "Nghi phạm xả súng thứ hai, một người đàn ông 19 tuổi, là một trong những người thiệt mạng", cảnh sát thông tin.

Ảnh chụp khu vực hiện trường vụ nổ súng xảy ra tại khu chung cư gần một nhà thờ Hồi giáo ở Columbus, Ohio, Mỹ, hồi tháng 10/2026. Ảnh: AP/Patrick Aftora-Orsagos.

Danh tính của 2 trong số các nạn nhân được xác định là Leasia England, 17 tuổi và Jayson Townsend, 45 tuổi.

Các nhà chức trách chưa công bố tên của nghi phạm 19 tuổi đã tử vong, cũng như danh tính của người phụ nữ 39 tuổi bị bắn vào chân.

Thông tin ban đầu cho thấy nghi phạm 19 tuổi này là cha của đứa bé sắp chào đời, và các nhân chứng nói với cảnh sát rằng anh ta không được mời đến buổi tiệc, Traxler cho biết. Người đàn ông bị bắt giữ dường như là người thân của người phụ nữ đang mang bầu.

Cảnh sát cho biết cả hai khẩu súng liên quan đến vụ nổ súng đều đã được thu hồi.

Cảnh sát đang xem xét các đoạn video giám sát và lời khai của nhân chứng để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực.