Nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất pháo tư nhân ở Ấn Độ.

Hãng Press Trust of India dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 19/4 cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo 'Vanaja' thuộc sở hữu của ông Muthumanickam ở Kattanarpatti. Địa điểm này nằm trong phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Vachakarapatti.

Các nguồn tin cho biết lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do pháo nổ liên tục sau vụ nổ ban đầu.

Ảnh minh họa: PTI.

"Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong vụ nổ. Trong số những người bị thương có 4 người nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y khoa chính quyền Virudhunagar", cảnh sát thông tin.

Hơn 100 công nhân được cho là đang làm việc tại nhà máy khi vụ tai nạn xảy ra.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, cơ sở này có giấy phép từ Tổ chức An toàn Dầu khí và Chất nổ (PESO) tại Nagpur.

Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ khu vực hiên trước, nơi các công nhân được cho là đang xử lý nguyên liệu thô và hoàn thiện pháo.

Sức tàn phá của vụ nổ lớn đến mức ít nhất 3 phòng bị san phẳng thành đống đổ nát, và một số công trình liền kề bị phá hủy hoàn toàn.

"Chúng tôi đã tìm thấy 18 thi thể, nhiều thi thể không thể nhận dạng được. Trong số 6 người bị thương, có 3 phụ nữ và bị bỏng tới 60%", một cảnh sát nói với PTI.

Một cuộc điều tra về vụ nổ đang được tiến hành.

