Nổ tại nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ.

Theo The Hindu, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Mundathikode gần Thrissur, bang Kerala, vào ngày 21/4, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 21/4, gây ra một đám cháy thiêu rụi nhiều công trình. Trong số 8 nhà kho đang hoạt động tại hiện trường, 5 nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 trong số đó chứa một lượng lớn vật liệu nổ. Sức công phá mạnh đến mức các nhà kho bị thổi bay, mảnh vỡ văng xa ở cánh đồng xung quanh", nguồn tin cho biết.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ pháo hoa ở Mundathikode gần Thrissur, Kerala, ngày 21/4. Ảnh: The Hindu.

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y khoa chính quyền Thrissur cho hay, 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Một nạn nhân bị bỏng hơn 90% trong khi 4 người khác bị bỏng khoảng 70%. Một số người khác đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau.

"Tiếng nổ kinh hoàng, vang xa hàng cây số, khiến nhiều cư dân hoảng loạn, ban đầu nhầm tưởng là một trận động đất. Những cột khói dày đặc bao trùm khu vực và ngọn lửa lan sang cây cối gần đó", nguồn tin cho biết thêm.

Số lượng chính xác công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa được xác nhận.

Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các vụ nổ liên tục và sự hiện diện của vật liệu pháo hoa chưa nổ. Một vụ nổ thứ cấp trong quá trình cứu hộ đã buộc các đội cứu hộ phải thu hẹp phạm vi hoạt động và tiến hành công tác hết sức thận trọng. Việc tiếp cận hiện trường cũng gặp trở ngại do đường vào hẹp và phải phá vỡ tường rào để đến được nơi xảy ra vụ việc.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa bang, Nitin Agarwal, cho biết máy bay không người lái đã được triển khai, với sự hỗ trợ của cảnh sát, để đánh giá quy mô thiệt hại và tìm kiếm nạn nhân, vì lính cứu hỏa không thể tiếp cận gần tâm chấn vụ nổ.

Quan chức y tế đã chỉ đạo đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa cho những người bị thương. Các biện pháp khẩn cấp đã được triển khai tại bệnh viện, cùng với việc điều động thêm xe cứu thương.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ nổ.

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi 25 người thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Virudhunagar, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, hôm 19/4.

