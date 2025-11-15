Nổ lớn tại đồn cảnh sát ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một vụ nổ lớn xảy ra tại đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar (Ấn Độ), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại đồn cảnh sát ở Ấn Độ

Nguồn video: X/India Today

Theo India Today, vụ nổ lớn xảy ra tại đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar vào đêm 14/11 khi hoạt động xử lý số thuốc nổ thu giữ liên quan đến vụ án khủng bố ở Faridabad đang diễn ra, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Các quan chức cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa và khói dày đặc bốc lên không trung sau vụ nổ.

Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người được cho là còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar. Ảnh: India Today.

Các nhà điều tra cho biết nhiều bộ phận cơ thể được tìm thấy cách hiện trường tới 90 mét, cho thấy sức mạnh của vụ nổ.

"Vụ nổ xảy ra khi cảnh sát và đội pháp y đang xử lý vật liệu nổ được mang đến từ Faridabad. Phần lớn trong số 350 kg vật liệu nổ thu được từ vụ khủng bố đã được lưu trữ bên trong đồn cảnh sát", nhà chức trách thông tin.

Một số hóa chất thu hồi được đã được gửi đến phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát, nhưng phần lớn vẫn còn ở đồn.

Một hướng điều tra khác đang được các nhà điều tra đặt ra là liệu chiếc xe bị tịch thu được tìm thấy bên trong khu nhà có bị gắn thiết bị nổ tự chế (IED) có khả năng gây ra vụ nổ lớn hơn hay không.

Lực lượng an ninh cùng chó nghiệp vụ đã rà soát khu vực xung quanh sau khi nơi này này bị phong tỏa. Nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.