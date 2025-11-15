Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nổ lớn tại đồn cảnh sát ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một vụ nổ lớn xảy ra tại đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar (Ấn Độ), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

An An (Theo India Today)

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại đồn cảnh sát ở Ấn Độ

Nguồn video: X/India Today

Theo India Today, vụ nổ lớn xảy ra tại đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar vào đêm 14/11 khi hoạt động xử lý số thuốc nổ thu giữ liên quan đến vụ án khủng bố ở Faridabad đang diễn ra, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Các quan chức cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa và khói dày đặc bốc lên không trung sau vụ nổ.

Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người được cho là còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

ando.png
Vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển đồn cảnh sát Nowgam ở Srinagar. Ảnh: India Today.

Các nhà điều tra cho biết nhiều bộ phận cơ thể được tìm thấy cách hiện trường tới 90 mét, cho thấy sức mạnh của vụ nổ.

"Vụ nổ xảy ra khi cảnh sát và đội pháp y đang xử lý vật liệu nổ được mang đến từ Faridabad. Phần lớn trong số 350 kg vật liệu nổ thu được từ vụ khủng bố đã được lưu trữ bên trong đồn cảnh sát", nhà chức trách thông tin.

Một số hóa chất thu hồi được đã được gửi đến phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát, nhưng phần lớn vẫn còn ở đồn.

Một hướng điều tra khác đang được các nhà điều tra đặt ra là liệu chiếc xe bị tịch thu được tìm thấy bên trong khu nhà có bị gắn thiết bị nổ tự chế (IED) có khả năng gây ra vụ nổ lớn hơn hay không.

Lực lượng an ninh cùng chó nghiệp vụ đã rà soát khu vực xung quanh sau khi nơi này này bị phong tỏa. Nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.

#Vụ nổ đồn cảnh sát Ấn Độ #Tử vong và thương vong do nổ #Xử lý vật liệu nổ khủng bố #Điều tra vụ nổ và vũ khí thu giữ #Hậu quả của vụ nổ tại Srinagar

Bài liên quan

Thế giới

Nổ lớn ở thủ đô Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ xe tại Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Nguồn video: RT
Xem chi tiết

Thế giới

Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia, 54 người bị thương

Vụ nổ lớn xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo nằm bên trong một trường học ở Jakarta (Indonesia) đã khiến 54 người bị thương.

Trang India Today dẫn nguồn tin cho biết, ít nhất 54 người, bao gồm giáo viên và trẻ em, đã bị thương trong vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo bên trong khuôn viên một trường học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, hôm 7/11.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 7/11 trong buổi cầu nguyện bên trong một nhà thờ Hồi giáo tại khu vực Kelapa Gading, Bắc Jakarta", nguồn tin cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường nổ lớn tại nhà máy thép ở Mỹ, nhiều thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy thép ở Pennsylvania, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại nhà máy thép ở Mỹ

Nguồn video: Fox43.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới