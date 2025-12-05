Hà Nội

Thế giới

Thành viên NATO bác kế hoạch cung cấp gói vũ khí mới cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cho biết Italy sẽ không tham gia chương trình ​​của NATO nhằm mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 4/12, Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục thúc đẩy việc tài trợ thêm các đợt cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ ra tín hiệu cho thấy họ sẽ tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani mới đây cho biết Italy sẽ không tham gia chương trình của NATO nhằm mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine. "Chúng tôi hy vọng sẽ không cần cung cấp thêm cho Ukraine vũ khí trong những tháng tới...nếu lệnh ngừng bắn đạt được", Bộ trưởng Tajani phát biểu.

italy.png
Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani. Ảnh: AA.

Italy lúc trước đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, trong đó các thành viên khối này sẽ tài trợ vũ khí dựa trên danh sách mong muốn do Kiev soạn thảo.

Bloomberg lưu ý rằng Italy là quốc gia EU đầu tiên công khai đặt câu hỏi liệu Ukraine có nên nhận thêm vũ khí hay không trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang diễn ra.

Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin.

Tổng thống Putin cho biết cuộc đàm phán là "cần thiết và hữu ích", mặc dù ông cho rằng một số điều khoản trong đề xuất của Washington là "không thể chấp nhận được". Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho biết phái đoàn Mỹ rời Moscow với niềm tin rằng cả hai bên đều muốn chấm dứt xung đột.

Italy ủng hộ Ukraine từ năm 2022, tuy nhiên, gần đây căng thẳng đã gia tăng trong liên minh của Thủ tướng Giorgia Meloni về việc tiếp tục hỗ trợ cho quốc gia này. Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini lập luận rằng việc cung cấp thêm vũ khí sẽ không giúp chấm dứt xung đột mà có thể làm gia tăng tình trạng tham nhũng ở Ukraine, ám chỉ đến vụ bê bối tham nhũng gần đây đang làm rung chuyển chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Một số quốc gia EU khác, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hungary, cũng phản đối các gói quân sự mới trong năm nay, với lý do lo ngại về sự leo thang và gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Bất chấp những chia rẽ, Ủy ban Châu Âu vẫn đang thúc đẩy các kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này chỉ khiến kéo dài cuộc chiến mà không thay đổi được kết quả. Tháng trước, Tổng thống Putin nói rằng các nhà lãnh đạo EU đang phóng đại mối đe dọa từ Nga để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và chuyển ngân sách công vào ngành công nghiệp vũ khí.

>>> Mời độc giả xem thêm video về tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine

Nguồn video: VTV
