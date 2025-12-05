Israel tấn công loạt thị trấn ở Lebanon

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền Nam Lebanon ngay sau khi yêu cầu cư dân ở 4 thị trấn sơ tán.

Anadolu đưa tin, Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền Nam Lebanon vào ngày 4/12, sau khi phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee yêu cầu người dân tại các thị trấn Jbaa, Mahrouneh, Mjadel và Baraachit sơ tán.

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một số cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Israel đã tấn công nhiều thị trấn ở Lebanon. Ảnh: AA.

Avichay Adraee tuyên bố các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả "nỗ lực tái thiết các hoạt động vốn bị cấm" của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ lực lượng Hezbollah và chính quyền Lebanon về các cuộc tấn công của Israel.

Cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Israel và Lebanon có cuộc đàm phán trực tiếp tại Naqoura, miền nam Lebanon, sau nhiều thập kỷ. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc thảo luận, Lebanon tập trung vào các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel và Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết cuộc đàm phán không mang lại kết quả quan trọng nhưng mở đường cho cuộc họp sắp tới, dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 19/12. Ông Joseph Aoun tuyên bố Lebanon sẽ không nhượng bộ về chủ quyền trong các cuộc đàm phán với Israel.

