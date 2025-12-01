Nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà máy thép ở Nhật Bản

Vụ nổ lớn đã gây ra hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy thép ở thành phố Muroran, Nhật Bản.

Tân Hoa Xã đưa tin, vụ nổ tại một nhà máy ở thành phố Muroran, Hokkaido, Nhật Bản, vào rạng sáng 1/12, đã gây ra đám cháy lớn và các mảnh vỡ bê tông văng khắp nơi.

Theo Sở cứu hỏa địa phương, cư dân sống gần nhà máy thép của Nippon Steel tại Muroran đã gọi cứu hỏa vào khoảng 0h55 sáng, báo cáo về tình trạng rung lắc trong nhà và khả năng xảy ra hỏa hoạn.

Khói bốc lên từ một nhà máy thép của Nippon Steel ở Tokai, miền trung Nhật Bản, hồi năm 2014. Ảnh: Kyodo.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, xác nhận rằng một lò nung phát nổ, gây ra đám cháy lớn bên trong nhà máy.

Sở cứu hỏa cho biết khoảng 10 công nhân có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó đã được sơ tán và không có người bị thương. Đám cháy bùng phát dữ dội và công tác chữa cháy diễn ra trong nhiều giờ.

Nhà máy đã dừng hoạt động của lò nung và đánh giá thiệt hại cũng như tác động tiềm ẩn đến chuỗi cung ứng và hậu cần của họ.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

