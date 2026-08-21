Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Những sinh vật sống lâu đến khó tin: Có loài đạt 15.000 tuổi

Tuổi thọ 100 năm đã là điều hiếm gặp ở con người, nhưng trong tự nhiên, có những sinh vật sống hàng trăm, hàng nghìn năm và thậm chí lâu hơn thế.

Hà Vy

Con người thường xem 100 tuổi là một cột mốc đặc biệt. Thế nhưng trong tự nhiên, tuổi thọ ấy vẫn chưa là gì nếu đặt cạnh một số sinh vật có thể tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm.

1. Bọt biển thủy tinh

venus-flower-glass-spongejpg.jpg
Một cá thể bọt biển thủy tinh dạng cuống (Bolosoma, thuộc nhóm Hexactinellida) được chụp tại núi ngầm Malulu. (Ảnh: National Marine Sanctuaries)

Bọt biển thủy tinh là một trong những sinh vật có tuổi thọ đáng kinh ngạc nhất trên Trái đất. Một số loài trong nhóm này được ước tính có thể sống tới 15.000 năm, vượt xa tuổi thọ của hầu hết các sinh vật khác.

Dù có vẻ ngoài mỏng manh, bọt biển thủy tinh lại sinh sống trong môi trường biển sâu, thường ở độ sâu hơn 450m. Chúng được tìm thấy ở nhiều đại dương trên thế giới nhưng tương đối hiếm gặp.

2. Ngao đại dương

ming-hafrun-quahogjpg.jpg
Cá ngao đại dương già nhất từng được phát hiện, được đặt tên là “Ming” và được cho là đã sống hơn 500 năm. (Ảnh: Đại học Bangor)

Một trong những động vật sống lâu nhất từng được ghi nhận là ngao đại dương (Arctica islandica). Năm 2006, các nhà khoa học phát hiện một cá thể ngoài khơi Iceland có tuổi thọ lên tới 507 năm.

Cá thể này được báo chí đặt biệt danh là “Ming”, theo tên triều đại nhà Minh của Trung Quốc, vốn tồn tại vào thời điểm con ngao được sinh ra. Tại Iceland, nó được gọi là “Hafrun”, một cái tên nữa có nghĩa gần với “bí ẩn của đại dương”.

Tuổi của ngao đại dương có thể được xác định tương tự như cách tính tuổi của cây. Mỗi năm, một vòng tăng trưởng hình thành trên vỏ.

3. Cá mập Greenland

greenland-shark-kpk21fjpg.jpg
Một con cá mập Greenland, hay còn gọi là cá mập ngủ Greenland (Somniosus microcephalus), bơi dọc theo cửa sông St. Lawrence, Canada. (Ảnh: Alamy)

Cá mập Greenland là loài cá mập có tuổi thọ cao nhất được biết đến. Tuy nhiên, việc xác định tuổi của chúng khó hơn nhiều so với các loài cá mập khác.

Hầu hết cá mập có những vòng tăng trưởng trên các mô cứng ở vây. Cá mập Greenland lại không có mô cứng như vậy nên các nhà khoa học phải sử dụng phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ.

Bằng phương pháp này, các nhà nghiên cứu từng ước tính một con cá mập Greenland cái có tuổi từ 252 đến 512 năm. Loài này sống trong vùng nước lạnh và có tốc độ trao đổi chất rất chậm, yếu tố có thể góp phần giúp chúng duy trì sự sống trong nhiều thế kỷ.

4. Rùa khổng lồ Aldabra

aldabra-giant-tortoisejpg.jpg
Adwaita, cá thể rùa khổng lồ Aldabra được cho là sống tới 255 tuổi. (Ảnh: Deshakalyan Chowdhury/AFP/Getty Images)

Trong số các loài động vật trên cạn, rùa khổng lồ Aldabra là một trong những loài có tuổi thọ đáng nể nhất. Cá thể già nhất được biết đến có tên Adwaita, một con rùa đực được cho là đã khoảng 255 tuổi khi chết tại một vườn thú ở Kolkata, Ấn Độ vào năm 2006.

Adwaita được cho là đã nở vào khoảng năm 1750 và sống hơn 100 năm trong vườn thú. Loài rùa này có nguồn gốc từ đảo san hô Aldabra thuộc Seychelles.

Hiện khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 100.000 con rùa khổng lồ Aldabra, tạo thành quần thể rùa lớn nhất thế giới.

5. Con người

jeanne-calmentjpg.jpg
Jeanne Calment vào năm 1995, khi 120 tuổi. (Ảnh: Pascal Parrot/Sygma/Getty Images)

Trong nhóm động vật có vú trên cạn, con người cũng sở hữu một kỷ lục đáng chú ý. Jeanne Calment, người Pháp, được công nhận là người có tuổi thọ cao nhất từng được xác minh, khi sống tới 122 năm và 164 ngày.

Calment sinh năm 1875 tại thành phố Arles, Pháp và qua đời năm 1997. Bà cho rằng tuổi thọ của mình có liên quan đến việc ít căng thẳng và luôn giữ khiếu hài hước.

Điều thú vị là Calment không duy trì một lối sống đặc biệt nghiêm ngặt. Bà từng hút thuốc sau mỗi bữa ăn và chỉ bỏ thuốc khi đã 117 tuổi.

6. Chuột chũi trụi lông

naked-mole-ratjpg.jpg
Cận cảnh một con chuột chũi trụi lông (Heterocephalus glaber) trong hang ngầm dưới lòng đất. (Ảnh: Getty Images)

Với một loài gặm nhấm nhỏ bé, chuột chũi trụi lông có tuổi thọ đáng kinh ngạc. Năm 2020, một cá thể đực được ghi nhận đã sống tới 37 năm, khiến nó trở thành loài gặm nhấm sống lâu nhất được biết đến.

Không chỉ sống lâu, chuột chũi trụi lông còn sở hữu nhiều khả năng đặc biệt. Chúng có thể sống khoảng 18 phút trong điều kiện không có oxy và có khả năng chống lại nhiều loại ung thư.

Việc sống sâu dưới lòng đất cũng giúp chúng tránh được nhiều kẻ săn mồi. Các nghiên cứu cho thấy tế bào của chúng có khả năng sao chép chính xác hơn và ít bị tổn thương, có thể góp phần vào tuổi thọ đặc biệt này.

7. Vẹt mào hồng Cookie

cookie-cockatoo-oldestjpg.jpg
Cookie, con vẹt mào hồng từng sống tại Vườn thú Brookfield, Mỹ, vào năm 2008. (Ảnh: Nimesh Madhavan)

Ở nhóm chim, kỷ lục thuộc về Cookie, một con vẹt mào hồng (Cacatua leadbeateri) từng sống tại vườn thú Brookfield ở Chicago, Mỹ.

Năm 2014, Cookie được Guinness World Records công nhận là con vẹt già nhất thế giới khi đã 81 tuổi. Nó sau đó qua đời vào năm 2016, hưởng thọ 83 tuổi.

Đáng chú ý, Cookie sống lâu hơn con vẹt mào hồng có tuổi thọ cao thứ hai tới 52 năm.

Điều gì giúp những loài này sống lâu đến vậy?

Những sinh vật có tuổi thọ vượt xa con người cho thấy quá trình lão hóa trong tự nhiên không diễn ra theo một công thức duy nhất. Môi trường sống, tốc độ trao đổi chất, khả năng sửa chữa tổn thương ở tế bào và mức độ đối mặt với kẻ săn mồi đều có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Việc nghiên cứu những loài sống lâu nhất thế giới vì thế không chỉ giúp con người hiểu thêm về tự nhiên. Các cơ chế giúp chúng duy trì cơ thể trong hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn năm cũng có thể cung cấp những manh mối quan trọng cho các nghiên cứu về lão hóa và sức khỏe con người.

Tổng hợp
#tuổi thọ cao #sinh vật cổ đại #cá ngao #cá mập Greenland #rùa khổng lồ #bảo tồn tự nhiên

Bài liên quan

Kho tri thức

Chiếc ngà của “kỳ lân biển” có cấu trúc khiến giới khoa học bất ngờ

Tưởng chỉ là một chiếc răng khổng lồ, ngà narwhal thực chất có cấu trúc xoắn kép độc đáo mà các nhà khoa học chưa từng thấy ở dạng tương tự.

Kỳ lân biển narwhal (Monodon monoceros) là một loài cá voi sống ở vùng biển Bắc Cực, nổi bật với chiếc ngà dài nhô ra phía trước đầu. Nhìn từ xa, chiếc ngà khiến narwhal có vẻ giống một sinh vật bước ra từ truyện cổ tích, nhưng thực chất đây là một chiếc răng phát triển đặc biệt. Một chiếc ngà có thể dài hơn 1,8m, thậm chí có trường hợp con đực sở hữu hai ngà.

narwhal-leadpng.jpg
Narwhal (Monodon monoceros) là một loài cá voi có răng sống ở vùng biển Bắc Cực, nổi bật với chiếc ngà dài nhô ra phía trước đầu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vũ khí cổ nhất thế giới được làm từ gì?

Một số vũ khí cổ xưa được phát hiện có niên đại từ 200.000 đến 500.000 năm, hé lộ cách con người cổ đại săn bắt và tự vệ.

Để xác định đâu là vũ khí cổ nhất thế giới, các nhà khảo cổ không chỉ nhìn vào việc một vật có thể gây thương tích hay không, mà còn phải xem xét cách nó được chế tạo, dấu vết sử dụng và hoàn cảnh được tìm thấy. Dựa trên những tiêu chí này, ba phát hiện thường được nhắc đến gồm giáo Clacton, các loại giáo và gậy ném ở Schöningen và những mũi giáo đá tại Kathu Pan 1.

Mảnh giáo gỗ hơn 400.000 năm tuổi

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những kẻ săn mồi hàng đầu lại đang chủ động tránh con người

Nhiều người xem gấu và sư tử núi là những kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng nghiên cứu cho thấy chính chúng lại chủ động né tránh con người bất cứ khi nào có thể.

Gấu nâu, gấu đen và sư tử núi đều là những loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở Bắc Mỹ. Chúng sở hữu sức mạnh đáng gờm, có thể hạ gục những con mồi lớn và luôn khiến những người leo núi hay khám phá thiên nhiên phải dè chừng. Tuy nhiên, trên thực tế, các vụ tấn công con người của những loài động vật này lại hiếm hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Theo thống kê, mỗi năm gấu nâu chỉ gây ra trung bình khoảng 11 vụ tấn công người tại Bắc Mỹ, trong khi sư tử núi chỉ ghi nhận khoảng 4–6 vụ. Với gấu đen, từ năm 1900 đến 2009 chỉ có 63 trường hợp tử vong do loài này gây ra. Trong khi đó, mỗi năm tại Mỹ và Canada có khoảng 580 người bị sét đánh, cho thấy nguy cơ gặp tai nạn do thiên nhiên còn cao hơn nhiều so với việc bị các loài săn mồi này tấn công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới