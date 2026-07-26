Sinh vật biển 400 triệu năm tuổi và bí mật bên trong chiếc vỏ xoắn hoàn hảo

Ammonite là một trong những nhóm động vật biển hóa thạch nổi tiếng nhất trong lịch sử Trái Đất. Mặc dù thường bị nhầm với ốc biển, chúng thực chất thuộc nhóm động vật chân đầu (cephalopod), họ hàng xa của mực, bạch tuộc và các loài ốc anh vũ ngày nay. Những sinh vật kỳ lạ này xuất hiện từ khoảng 400 triệu năm trước, phát triển mạnh trong các đại dương thời đại Cổ sinh và Trung sinh, trước khi biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng cách đây khoảng 66 triệu năm.

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Điểm đặc biệt nhất của Ammonite chính là chiếc vỏ xoắn. Vỏ của chúng được tạo thành từ nhiều khoang nối tiếp nhau, cuộn lại theo hình xoắn gần giống đường xoắn Fibonacci – một dạng cấu trúc thường xuất hiện trong tự nhiên như ở vỏ ốc, cánh hoa hay các thiên hà xoắn ốc. Tuy nhiên, vẻ đẹp này không chỉ có ý nghĩa thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự sống của Ammonite.

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Bên trong chiếc vỏ là hệ thống các khoang chứa khí và chất lỏng giúp chúng kiểm soát khả năng nổi chìm trong nước. Bằng cách điều chỉnh lượng khí trong các khoang, Ammonite có thể di chuyển ở những độ sâu khác nhau để săn mồi hoặc tránh kẻ thù. Phần cơ thể mềm của chúng nằm trong khoang cuối cùng lớn nhất, nơi chúng có thể thò ra ngoài để bơi và kiếm ăn.

Trong hàng trăm triệu năm tồn tại, Ammonite đã tiến hóa thành hàng nghìn loài với đủ hình dạng và kích thước. Có loài chỉ nhỏ vài centimet, nhưng cũng có những cá thể sở hữu chiếc vỏ khổng lồ đường kính hơn 2 mét. Một số loài có vỏ trơn nhẵn, trong khi những loài khác có các đường gờ, gai hoặc hoa văn phức tạp.

Ảnh: ammonites.jimdofree

Ngày nay, hóa thạch Ammonite là “kho báu” của các nhà địa chất học. Do chúng tiến hóa nhanh và phân bố rộng khắp các đại dương, sự xuất hiện của từng nhóm Ammonite trong các lớp đá giúp các nhà khoa học xác định tuổi của các tầng địa chất, tái hiện lịch sử biến đổi của Trái Đất.

Sự biến mất của Ammonite cùng nhiều sinh vật biển khác sau vụ va chạm thiên thạch cuối kỷ Phấn Trắng vẫn là một trong những bí ẩn lớn của lịch sử sự sống. Tuy nhiên, những chiếc vỏ xoắn hóa đá còn lại ngày nay vẫn kể câu chuyện về một thế giới đại dương xa xôi, nơi những “chiến binh vỏ xoắn” từng thống trị biển cả hàng trăm triệu năm.