Đồng Nai: Sang Thái Sơn trúng gói thầu hạ tầng hơn 3,39 tỷ đồng tại Xuân Định

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 07/8/2026, Phòng Kinh tế xã Xuân Định (TP Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-PKT do Trưởng phòng Võ Đình Tại ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp mặt đường Nội đồng 3, ấp Bảo Thị. Dự án hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương.
Kết quả đấu thầu qua mạng và tỷ lệ tiết kiệm 4,82%
Gói thầu số 04 (mã TBMT: IB2600366274-00) có giá gói thầu được phê duyệt là 3.569.047.183 đồng, nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách địa phương. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát đảm nhận vai trò đánh giá hồ sơ dự thầu.
Tại thời điểm đóng/mở thầu ngày 03/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu nộp E-HSDT. Sau quá trình chấm thầu, Công ty TNHH Sang Thái Sơn được phê duyệt trúng thầu với giá 3.396.939.489 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 172.107.694 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,82%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại gói thầu này là Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Quyết Thắng chào giá dự thầu 3.534.360.883,205 đồng. Do có giá dự thầu cao hơn, đối thủ này xếp hạng thứ 2 và không được lựa chọn.
Năng lực nhà thầu
Công ty TNHH Sang Thái Sơn (Mã số thuế: 3602485131) thành lập năm 2015, có trụ sở đăng ký tại số 375, tổ 13, khu Đông, ấp Hòa Hợp, xã Xuân Định, TP Đồng Nai.
Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Sang Thái Sơn đã tham gia 49 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 37 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 81.603.386.589 đồng. Khi tham gia với tư cách nhà thầu độc lập, doanh nghiệp trúng 37 gói thầu với tổng giá trị khoảng 48.117.191.127 đồng. Ở vai trò liên danh, đơn vị trúng 6 gói thầu với tổng giá trị khoảng 33.486.195.462 đồng.
Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc Gói thầu số 04 thu hút từ 2 nhà thầu trở lên tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng và tạo ra mức tiết kiệm khoảng 4,82% là tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh thực chất. Kết quả này đáp ứng mục tiêu giảm chi phí ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công.
Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc công khai, minh bạch toàn bộ quá trình mở thầu và đánh giá E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tuân thủ đúng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc đảm bảo tính độc lập về pháp lý và tài chính giữa đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát) và các nhà thầu tham dự giúp bảo đảm tính khách quan, bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.