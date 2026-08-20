Đồng Nai: Sang Thái Sơn trúng gói thầu hạ tầng hơn 3,39 tỷ đồng tại Xuân Định

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 07/8/2026, Phòng Kinh tế xã Xuân Định (TP Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-PKT do Trưởng phòng Võ Đình Tại ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp mặt đường Nội đồng 3, ấp Bảo Thị. Dự án hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương.

Kết quả đấu thầu qua mạng và tỷ lệ tiết kiệm 4,82%

Gói thầu số 04 (mã TBMT: IB2600366274-00) có giá gói thầu được phê duyệt là 3.569.047.183 đồng, nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách địa phương. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát đảm nhận vai trò đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tại thời điểm đóng/mở thầu ngày 03/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu nộp E-HSDT. Sau quá trình chấm thầu, Công ty TNHH Sang Thái Sơn được phê duyệt trúng thầu với giá 3.396.939.489 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 172.107.694 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,82%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại gói thầu này là Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Quyết Thắng chào giá dự thầu 3.534.360.883,205 đồng. Do có giá dự thầu cao hơn, đối thủ này xếp hạng thứ 2 và không được lựa chọn.

Quyết định số 76/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Sang Thái Sơn (Mã số thuế: 3602485131) thành lập năm 2015, có trụ sở đăng ký tại số 375, tổ 13, khu Đông, ấp Hòa Hợp, xã Xuân Định, TP Đồng Nai.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Sang Thái Sơn đã tham gia 49 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 37 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 81.603.386.589 đồng. Khi tham gia với tư cách nhà thầu độc lập, doanh nghiệp trúng 37 gói thầu với tổng giá trị khoảng 48.117.191.127 đồng. Ở vai trò liên danh, đơn vị trúng 6 gói thầu với tổng giá trị khoảng 33.486.195.462 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc Gói thầu số 04 thu hút từ 2 nhà thầu trở lên tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng và tạo ra mức tiết kiệm khoảng 4,82% là tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh thực chất. Kết quả này đáp ứng mục tiêu giảm chi phí ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công.

Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc công khai, minh bạch toàn bộ quá trình mở thầu và đánh giá E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tuân thủ đúng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc đảm bảo tính độc lập về pháp lý và tài chính giữa đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát) và các nhà thầu tham dự giúp bảo đảm tính khách quan, bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.